Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki ligde haftanın programı şu şekilde:

Trendyol Süper Lig

Bugün:

20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor (Grey Beton Bodrum)

Yarın:

13.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

23 Şubat Pazar:

13.30 Bellona Kayserispor-Göztepe (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor (GAİN Park)

19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Papara Park)

24 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

20.00 Manisa FK-Geosis Boluspor (Manisa 19 Mayıs)

Yarın:

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)

13.30 Şanlıurfaspor-Kocaelispor (Şanlıurfa 11 Nisan)

16.00 Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor (Çorum Şehir)

19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 MKE Ankaragücü-Teksüt Bandırmaspor (Eryaman)

23 Şubat Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Siltaş Yapı Pendikspor-Esenler Erokspor (Pendik)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Diyarbakır)

19.00 Central Hospital Ümraniyespor-Sakaryaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)