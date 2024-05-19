Türkiye'deki Futbolcular Neden Maç Sırasında Çok Fazla Tükürüyor?

Son zamanlarda Fenerbahçe-Galatasaray maçını izledikten sonra bir arkadaşım, futbolcuların neden bu kadar çok tükürdüklerini merak ettiğini söyledi. İlk başta çok üzerinde durmadım ve enerji harcaması veya fiziksel bir tepki olabileceğini düşündüm. Ancak bu konu aklımı meşgul etmeye başladı. Gerçekten de Türk futbolcularının özellikle maç sırasında çok fazla tükürdüklerini fark ettim.

Önceden, televizyon eleştirmenleri maç yönetmenlerine şikayetlerde bulunurdu: Burnunu silen veya tüküren futbolcuların görüntülerini göstermemeleri istenirdi. Sanki yönetmenler futbolcuların ne zaman tüküreceğini önceden bilebiliyormuş gibi bir durumdu.

Bu şikayetlerin nedeni, Avrupa maçlarını yönetenlerin tüküren futbolcuları ekrana getirmemesiydi. Bu durum, yönetmenin kontrolünde olan bir şey değildi, çünkü farklılıklar futbolcuların tutumlarından kaynaklanıyordu.

Yabancı maçlarda tüküren futbolcu görüntüleri gelmiyor çünkü yabancı futbolcular yerlere tükürmüyorlar. Sanırım açıklama bu kadar basit.

Maçlara daha dikkatli bakmaya başladım ve özellikle Galatasaraylı Necati ve Fenerbahçeli Tuncay'ın tükürme yarışına girdiklerini gördüm. Belki de ikisi de takımlarının yıldızı oldukları için daha fazla dikkat çekiyorlar, ancak neredeyse her seferinde tükürüyorlar.

Dün, bu konuyu üç büyük takımda oynayan bir futbolcuya sormak için aradım. Neden Türk futbolcularının bu kadar çok tükürdüğünü sordum. O da "Bilmiyorum, ben tükürmüyorum" dedi. Ayrıca, tükürmenin diğer futbolcular için bir alışkanlık olabileceğini, spor yaparken böyle bir ihtiyaç duyulmadığını anlattı.

"Burnu silmeyi anlayabiliyorum, çünkü maçlarda bazen gerekebilir. Ancak tükürme konusunda bir şey diyemem, sporla ilgili olamaz" diye devam etti.

Görünüşe göre Türk futbolcuların tükürmeleri, diğer davranışları gibi kültürel bir mesele. Sokakta tüküren insanlar neden tükürüyorsa, futbolcular da maç sırasında sahaya tükürdükleri için yapıyor olabilirler. Bu konu görgü kurallarıyla ilgili gibi görünüyor.

Geçtiğimiz hafta sonu, kariyeri tehlikede olan genç bir futbolcunun Gökdeniz Karadeniz'in sahalara geri dönüşünü izledik. Gökdeniz, büyük bir yetenek olan ve yeteneğini golle taçlandıran bir futbolcudur.

Gökdeniz'in altı ay boyunca cezalı olduğunun sebebi, tıpkı futbolcuların tükürmesi gibi kültürel bir meseleydi. Birçok para kazanan bir insanın nasıl olup da servetini artırmak için her türlü numaraya başvurduğunu anlamak mümkün değil.