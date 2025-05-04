Ünlü sanatçı Funda Arar, Play-off karşılaşmaları öncesi bir video kayda alarak Van Spor FK için 'destek akımı' başlattı. Van Spor'un şampiyon olacağına vurgu yapan Arar, videoyu destek için futbolculara ve teknik heyete gönderdi.

Konuyla ilgili WanHaber'e açıklamalarda bulunan Van Spor FK yöneticilerinden Hatice Şule Gökırmak, "Kıymetli hemşerimiz Funda Arar play-off maçları öncesi bir video akımı başlattı. Diğer Vanlı sanatçı, siyasi, bürokrat, taraftar ve vatandaşların da katılmasını beklediğimiz 'destek akımı'nın startını verdiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Kente bir play-off havasının gelmesi gerekiyordu bu akımda o havayı tetikleyecek bir sürpriz oldu. Biz takımımıza, teknik heyetimize yöneticiler olarak güveniyoruz. Van'ın hasret kaldığı 1. Lig özlemini bitireceğiz. Bizler inandık, sizlerde inanın" açıklamasında bulundu.