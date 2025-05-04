Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların, telefon ve internet tarifelerini karşılaştırabilmesini sağlayan yeni hizmeti e-Devlet üzerinden devreye aldıklarını aktardı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun e-Devlet üzerinden sunduğu 42 hizmete yenisinin eklendiğine işaret eden Uraloğlu, "Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren en çok aboneye sahip 13 şirketin sunduğu tarife ve kampanyalar artık e-Devlet kapısında karşılaştırılabilecek. Mobil telefon, sabit internet ve sabit telefon tarifeleri tek bir platform üzerinden erişilebilir ve kıyaslanabilir hale gelecek." ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlar birçok kriter üzerinden kolayca karşılaştırma yapabilecek"

Uraloğlu, kıyaslamanın, sistemden farklı kriterler üzerinden gerçekleştirilebileceğini belirterek, "Vatandaşlar, işletmeci adı, ortalama aylık ücret, ödeme tipi, taahhüt süresi, bağlantı hızı, cayma bedeli ve ek avantajlar gibi birçok kriter üzerinden kıyaslama yapabilecek. Vatandaşlar söz konusu uygulamaya 'https://www.turkiye.gov.tr/btk-tarife-karsilastirma' adresinden ulaşabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Uygulamanın sektördeki rekabeti artıracağına dikkati çeken Uraloğlu, tüketicilerin daha avantajlı kampanyalara kolayca ulaşacağını, böylece işletmecilerin de daha kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sunma yönünde teşvik edileceğini aktardı.

Vatandaşların zaman kaybetmeden ihtiyaçlarına en uygun tarifeye ulaşabileceğini kaydeden Uraloğlu, "Şeffaf bilgi sunarak vatandaşların doğru tercih yapmalarını kolaylaştıracağız." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, tarife karşılaştırma hizmetinin şimdiden uluslararası ödüle aday gösterildiğine işaret ederek, "Hizmetimiz, Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından düzenlenen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi'nin (WSIS) yarışmasında 'Bilgiye Erişim' kategorisinde 2025 yılı için aday gösterildi." değerlendirmesinde bulundu.