Aslen Vanlı olan ve 8 yaşına kadar Van'da yaşayan ünlü sanatçı Özgür Alter, play-off maçları öncesi Van Spor'a destek akımına katıldı. Çektiği video ile Van Spor'a başarılar dileyen Alter, kırmızı siyahlı takıma destek veren ünlüler arasında yer aldı.

Konuyla ilgili WanHaber'e açıklamalarda bulunan Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü Yöneticisi Hatice Şule Gökırmak, play-off öncesi ünlülerden Van Spor'a destek videolarının gelmeye başladığını söyledi. Tüm Van'ın Van Spor etrafında kenetlenmesi gerektiğini belirten Gökırmak, siyasisinden bürokratına, sanatçısından taraftarına kadar herkesten destek beklediklerini belirtti.