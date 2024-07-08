Yerel saatle 08.00’de başlayan oy verme işlemi, Fransa’nın ana kara topraklarında 18.00’de, başkent Paris, Marsilya ve Nice gibi büyük şehirlerde 20.00’de tamamlandı.

Sandık çıkış anketlerine göre, sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi İttifakı ve Macron’un “Cumhuriyet İçin Hep Birlikte” ittifakının 2. tur kapsamında aşırı sağa karşı gittiği işbirliği olumlu sonuç aldı.

Seçimde, Yeni Halk Cephesi ittifakı sandıktan birinci çıkarken; Cumhurbaşkanı Macron’un “Cumhuriyet İçin Hep Birlikte” ittifakı ikinci oldu. İlk turun birincisi aşırı sağcı ittifakı ise bu turda üçüncü sıraya geriledi.

Elabe anket şirketinin sandık çıkış anketine göre, Yeni Halk Cephesi 175 ila 205 milletvekili, Macron ittifakı 150 ila 175 milletvekili ve aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ittifakı ise 115 ila 150 milletvekili çıkarabilir.

İpsos-Talan şirketlerinin sandık çıkış anketine göre, seçimi birinci bitiren Yeni Halk Cephesi'nin Mecliste 172 ila 192 milletvekili, ikinci tamamlayan Macron ittifakının 150 ila 170 milletvekili ve üçüncü gelen RN ve müttefiklerinin ise 132 ila 152 milletvekili olabilir. Seçimi dördüncü sırada tamamlayan Merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partisi ise Mecliste 57 ila 67 milletvekili çıkarabilir.

Seçime katılan hiçbir parti veya ittifak, Mecliste salt çoğunluğu almak için gerekli 289 sandalye sayısına ulaşamadı.

Katılım oranında rekor seviyede artış

Genel seçimlerin 2. turunda da katılım oranında rekor seviyede artış yaşandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 17.00 itibarıyla 59,71 olan seçime katılım oranı, 2022'de düzenlenen seçimlere kıyasla 20 puan arttı ve "1981’den bu yana aynı saatte ve 2. turda kaydedilen en yüksek katılım oranı" olarak kayıtlara geçti.

Aynı saatlerde ilk turda katılım oranı yüzde 59,39 olmuştu.

İlk turda birinci gelen aşırı sağ, Macron ve solcuların ittifakına takıldı

Fransa’da 30 Haziran’da yapılan genel seçimlerin ilk tur oylamasında, aşırı sağcı RN ittifakının yüzde 33 civarında oyla birinci çıkmasının ardından Macron cephesi ve sol partiler, üstü kapalı işbirliğine gitmişti.

İlk turun ardından 3 adayın 2. tura kaldığı 306 seçim bölgesinde, oyların bölünüp aşırı sağın avantaj sağlamaması için diğer partilerden 200'den fazla aday seçim yarışından çekilmişti.

Resmi verilere göre, 2. tura katılmaya hak kazanan 215 aday, RN'yi engellemek için seçime girmemeyi tercih etmişti.

Seçimin 2. turuna ilişkin kesin olmayan sonuçların saatler içinde, resmi sonuçların da İçişleri Bakanlığınca 8 Temmuz’da açıklanması bekleniyor.

1986’dan sonra ilk kez bir Kanak milletvekili seçildi

Yeni Kaledonya'da Yüksek Komiserliğin kesin olmayan sonuçlarına göre, Yeni Kaledonya'nın ikinci seçim bölgesinden bağımsızlık yanlısı Emmanuel Tjibaou, oyların yüzde 57,44'ünü alarak seçimin 2. turunda milletvekili seçildi.

Ülkedeki siyasetin önde gelen isimleri yeniden milletvekili seçildi

Fransa erken genel seçim sonuçlarına göre, eski sosyalist Cumhurbaşkanı François Hollande, oyların yüzde 43,3’ünü alarak Correze bölgesinden milletvekili seçildi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de yüzde 58,9 oy oranı ile Nord vilayetinden yeniden milletvekili seçilen isimler arasında yer aldı.

Ayrıca Eski Başbakan Elisabeth Borne Calvados’tan milletvekili seçildi.

Seçimin 2. turu kapsamında güvenlik tedbirleri artırıldı

Paris dahil ülkenin farklı kentlerinde bu akşam aşırı sağa karşı gösteriler düzenlenecek.

Fransa genelinde 30 bin güvenlik gücü 2. tur için görevlendirildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, Ulusal Meclis önüne polis kuvvetleri sevk edilirken, gösteri ihtimaline karşı güvenlik önlemleri artırıldı. Ulusal meclisin önüne 8 polis minibüsü konuşlandırıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Başbakan Gabriel Attal ile Elysee Sarayı’nda bir araya geldi.

Meclis kapılarını yarın yeni milletvekillerine açacak

Ulusal Meclisin yarın yerel saatle 14.00’ten itibaren kapılarını yeni milletvekillerine açması beklenirken, ilk Genel Kurul oturumu 18 Temmuz’da düzenlenecek ve Meclis Başkanı seçilecek.

Fransa'da seçimin birincisi sol ittifakın liderlerinden Melenchon'dan "ülkeyi yönetmeye hazırız" mesajı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kararı ile gidilen erken genel seçimlerde 2. tur oylamada sandıktan birinci çıkan solcu Yeni Halk Cephesi ittifakının en büyük partisi Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, ülkeyi yönetmeye hazır olduklarını belirtti.

Aşırı solcu LFI lideri Melenchon, başını çektiği solcu ittifakının birinci çıktığı seçim sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından yaptığı açıklamada, "Halkımız en kötü senaryoyu açıkça reddetmiştir. Bu gece (aşırı sağcı parti) RN, mutlak çoğunluğa sahip olmaktan çok uzakta." ifadesini kullandı.

Melenchon, seçim sonuçlarını, "yeni Fransa'yı oluşturan milyonlarca kişi için büyük bir rahatlama" olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Yeni Halk Cephesini yönetime çağırma görevi olduğunu" ve buna hazır olduklarını kaydeden Melenchon, Macron’un "boyun eğmesi ve bu yenilgiyi geçiştirmeye çalışmadan kabul etmesi gerektiğini" belirtti.

"Müzakere başlatmayı reddediyoruz"

Melenchon, "Oylamadan çıkarılacak dersler açık. Cumhurbaşkanı'nın mağlubiyeti açıkça teyit edildi. Başbakan gitmeli." ifadelerini kullandı.

İktidar partisi Rönesans'la ülkeyi yönetmek için işbirliğine gitmeyecekleri mesajını veren Melenchon, "Geçen haftada söyledik ve tekrar Cumhurbaşkanı'na söylüyoruz; özellikle 7 yıldır yılmadan politikasına karşı mücadele ettikten sonra (koalisyon) şekillenmeleri için partisiyle müzakere başlatmayı reddediyoruz." açıklamasını yaptı.

"7 Temmuz tarihe geçecek"

Fransa’da erken genel seçimlerin 2. tur sonuçlarına göre, Ulusal Mecliste en fazla sandalye elde eden solcu Yeni Halk Cephesi ittifakında yer alan çevreci Yeşiller Partisi lideri Marine Tondelie, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Çevreci sosyal adalet ve halk kazandı." ifadesini kullandı.

Sosyalist Partisi (PS) lideri Olivier Faure, "Yeni Halk Cephesi, tarihimizdeki bu yeni sayfanın sorumluluğunu üstlenmelidir." ifadelerini kullandı.

"Yeni Halk Cephesi'nin ve onun merkezinde yer alan Sosyalist Parti'nin görevi, kolektif bir projeyi yeniden inşa etmektir." diyen Faure, "kaybedenlerin yenilgilerini kabul ettiklerini açıkça ilan etmeleri" gerektiğini belirtti.

Seçimden birinci çıkan solcu ittifakta yer alan Fransa Komünist Partisi lideri Fabien Roussel, X hesabından yaptığı seçim sonuçlarına ilişkin paylaşımında, "7 Temmuz’un tarihe geçeceğini" kaydetti.

Fransızların seçim öncesi senaryoları boşa çıkardığını kaydeden Roussel, "Halkımla gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Aşırı sağcı RN Başkanı Jordan Bardella, "Ne yazık ki (Cumhurbaşkanı) Emmanuel Macron ve (Başbakan) Gabriel Attla'nın aşırı solla yaptığı onursuz ittifak ve seçim anlaşmaları, seçmenleri bir RN hükümetinden mahrum bıraktı." diyerek, "bu seçim anlaşmalarının Fransa'yı Melenchon'un kucağına attığını" savundu.

RN lideri Marine Le Pen ise son 3 seçimde oylarını artıran partisinin seçim sonuçlarına ilişkin, "Zaferimiz yalnızca gecikti." değerlendirmesinde bulundu.

"Cumhurbaşkanı, Fransız halkının egemen tercihine saygı gösterilmesini sağlayacak"

Elysee’den BFMTV’ye yapılan açıklamada, seçim sonuçlarını seçim bölgeleri bazında not alan Cumhurbaşkanı Macron’un, "Cumhuriyetçi geleneğe uygun olarak gerekli kararları almadan önce yeni Ulusal Meclisin yapılandırılmasını bekleyeceği" bildirildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı, Fransız halkının egemen tercihine saygı gösterilmesini sağlayacaktır." ifadesi yer aldı.

İktidarın ortaklarından Ufuklar (Horizons) partisi lideri Edouard Philippe ise netleşme getirmesi beklenen erken seçim kararının büyük bir belirsizliğe yol açtığını söyledi.

Philippe, net çoğunluğun sağlanmamış olmasının ülkenin güvenilirliğini tehlikeye attığını öne sürerek, "Bu bağlamda merkezi siyasi güçlerin kaçınamayacakları bir sorumlulukları olduğunu" belirtti.

RN ve LFI'nin içinde bulunmayacağı bir anlaşma çağrısında bulunan Philippe, böyle bir anlaşmanın "kalıcı olmayacağını" ancak "ülkenin en iyi şekilde yönetilmesini sağlayacağını" aktardı.

Fransa Başbakanı Attal, solun sandıktan birinci çıktığı seçimin ardından istifasını sunacak

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, sol ittifakı Yeni Halk Cephesi'nin sandıktan birinci çıktığı erken genel seçimlerin ardından yarın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sunacağını bildirdi.

Attal, kesin olmayan sonuçlara göre, sol ve çevreci partilerin kurduğu Yeni Halk Cephesi'nin sandıktan birinci parti olarak çıktığı erken genel seçimlerin ardından Başbakanlık ofisinden açıklamalarda bulundu.

Yeni seçilen 577 milletvekili tebrik eden Attal, Meclisi feshetme kararını kendisinin seçmediğini ve bunun sonuçlarına katlanmayı reddettiğini söyledi.

Attal, "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakının adaylarıyla mücadele etmeye karar verdiklerini belirterek, "aşırıcı partilerin" Mecliste salt çoğunluğunu oluşturamadığına dile getirdi.

Kendi ittifaklarının da Mecliste çoğunluğa ulaşamadığına dikkati çeken Attal, "Bu seçimde temsil ettiğim siyasi grup, bu akşam çoğunluğu sağlayamıyor. Cumhuriyet geleneğine ve prensiplerime uygun olarak yarın sabah Cumhurbaşkanı'na istifamı sunacağım." ifadelerini kullandı.

"Bu gece, milletimiz için yeni bir dönem başlıyor"

Gabriel Attal, şunları kaydetti:

"Bu gece, milletimiz için yeni bir dönem başlıyor. Yarından itibaren iktidarın ağırlık merkezi artık her zamankinden daha fazla Fransızların iradesiyle Parlamentonun elinde, milletin temsilcilerinin elinde, dolayısıyla vatandaşlarımızın elinde olacak."

Başbakan Attal, aşırı sağın bu seçimde tarihi bir puana ulaştığı değerlendirmesinde bulundu.

Attal, genel seçimlerin 2. turunda, Hauts-de-Seine'in 10. seçim bölgesinde oyların yüzde 61,62'sini alarak milletvekili seçildi.

Fransa'nın erken seçime gidişi

Fransa'da son 3 seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağcı RN, en son 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31,4 oy alarak en yakın rakibi olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ı ikiye katlamıştı.

Aşırı sağın AP seçimlerindeki galibiyeti üzerine Macron, 9 Haziran gecesi Meclisi feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı almıştı.

Macron, bu kararını, "AP seçim sonuçlarına demokratik bir cevap vermeliydik." sözleriyle savunmuş ancak ülkenin 26 Temmuz-11 Ağustos'ta ev sahipliği yapacağı 2024 Paris Olimpiyatları'nın hemen öncesinde erken seçime gidecek olması, siyasi istikrarsızlık ve toplumsal huzursuzluk yaratabileceği gerekçesiyle kamuoyunda endişeyle karşılanmıştı.

Ülkedeki son genel seçimlerde bir türlü ittifak kuramayan solcu partiler, bu seçimlerde aşırı sağa karşı kısa sürede "Yeni Halk Cephesi" İttifakı altında bir araya gelmiş ve tek aday çıkaracaklarını duyurmuştu. Yeni Halk Cephesi İttifakı'nda ülkenin önde gelen sol partilerinden Sosyalist Parti (PS), Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Fransa Komünist Partisi (PCF) ve çevreci parti Yeşiller (EELV) yer alıyor.

Aşırı sağcı RN ise merkez sağdaki Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin lideri Eric Ciotti ve bazı LR üyeleriyle ittifak yaparken iktidar partisi Rönesans ile ortakları MoDem ve Ufuklar Partisi de "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" İttifakı'nı kurmuştu.

Seçimin ilk turunda, aşırı sağcı ittifak yüzde 33 civarında oyla sandıktan birinci çıkmış, Yeni Halk Cephesi İttifakı yüzde 28 ile ikinci, Macron'un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakı ise yüzde 20 oyla üçüncü sıraya yerleşmişti.

Seçimin ilk turunda 76 milletvekili seçilirken, bunların 39'u aşırı sağ, 32'si sol ittifak, 2'si Macron ittifakı ve kalan 3'ü merkez sağdaki Cumhuriyetçiler ve diğer sağ partilerin adayları olmuştu.