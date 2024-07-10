Phil Foden, Dedesinin Anısına 47 Numarayı Seçti

Manchester City ve İngiltere Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Phil Foden, forma numarası seçiminde dedesinin anısını yaşatmak istedi.

2018 yılında vefat eden dedesi Ron Foden'in doğum yılı olan 1947'yi anmak isteyen 22 yaşındaki oyuncu, Manchester City formasında 47 numarayı tercih etti.

Foden, dedesiyle olan güçlü bağını ve onun kendisi üzerindeki etkisini sık sık dile getiriyor. Genç yıldız, "Dedem her zaman beni destekledi ve bana ilham verdi. Onun anısını yaşatmak için 47 numarayı seçtim. Benim için çok özel bir anlam ifade ediyor" açıklamasında bulundu.

Manchester City taraftarları da Phil Foden'in bu jestini büyük takdir ediyor. Kulüp yetkilileri de oyuncunun bu özel tercihini önemsiyor ve destekliyor.

Phil Foden, 2017 yılından bu yana Manchester City forması giyiyor. İngiltere Milli Takımı'nda da forma giyen başarılı futbolcu, kariyerinde daha nice başarılara imza atmaya devam edecek.