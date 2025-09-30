Her yıl göç güzergâhında Van Gölü havzasını önemli bir durak olarak kullanan flamingolar, bu kez sahil şeridine kadar inerek vatandaşlara görsel şölen sundu. Renkleri ve zarif görünümleriyle dikkat çeken flamingolar, bu kez ilk defa Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi sahiline de indi. Göç yolculuklarında Van Gölü'nü önemli bir durak olarak kullanan flamingolar, günün büyük bölümünü sahilde beslenerek ve dinlenerek geçiriyor. Vatandaşlar ise sahile inen flamingoları ilgiyle izleyerek fotoğraf ve görüntülemeye çalıştı.

Van Gölü çevresinde su seviyesinin uygunluğu ve besin çeşitliliğinin artmasının flamingoların sayısındaki yükselişte etkili olduğunu ifade eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi, Van Gölü havzasındaki bütün yaban hayvanların sorunlarıyla ilgileniyor.

Bu sorunlarla ilgilenen, doğayla ilgilenen ekolojik dengenin devam etmesi için çalışmaları yapan kurumlarla koordinasyonu sağlayarak ekolojik dengenin bozulmadan gelecek nesillere aktarmak için çalışma yapıyor. Van Gölü havzasında en çok sulak alanlardan birini oluşturan Edremit sazlıklarından Van YYÜ kampüsüne kadar uzanan bölgede yeni alanlar açıldı. Burada da en büyüğü İskele Mahallesi'ndeki sulak alanlar kendini göstermeye başladı. Tabii yaban hayvanları gıda ve güvenliği hissettikleri zaman oraya yerleşirler.

Bayrak türü olan Allı Turnalar yani flamingolar baharda selam getirir bizlere, sonbaharda da buradan selamı götürür. Allı Turnalar, Erçek Gölü'nde flamingoların seyir merkezi gibi algılanmaya başlamışken bu sene sulak alanların çekilmesi ve yeni yerlerin açılmasına bağlı olarak Van Gölü havzasının bütün kıyılarında flamingo görmek mümkün. Ama buradaki 15 Temmuz Parkı'na gelen vatandaşlarımız hiç zahmet çekmeden Allı Turnaları seyir imkanı buldular. Bir haftadır yoğunluğu artarak devam eden Allı Turna bize şunu gösteriyor.

Eğer güvenliği ön planda tutar, sulak alanlarımızı işgal etmezsek, bu hayvanları rahatsız etmezsek parkta bizimle beraber bir dünya para verip veya meşakkate katlanıp onları görmeye başka yere giderken, şimdi masrafsız parka gelenlere görsel şölenleriyle kendini bir göstermeye başladılar" dedi.

Allı Turnalar artık İskele sahilinden de selam getirdiğini ifade eden Prof. Dr. Aslan, "Eğer bu bu ortamı bozmazsak sayıları artarak İskele sahilinde hatta daha fazla sayıda yavrularıyla beraber gelecek. Çünkü geçen sene de baharda üç tane göründü. Üç tane bir veya sayıları az olarak gördüğümüz flamingolar sonbaharda sayıları yüzleri geçti. Binlerce flamingo ileride eğer bu alanı bozmazsak bize selam getirip selam götürecekler.

Van Gölü havzası bu yıl şanslı. Flamingolar bir yerde kuluçkaya yatıp oradan tekrar göç yolu üzerinde belirli alanlarda hem yavrularının büyümesi hem de enerji toplamak için mola verirler. Burada mola verirken de gıdası ve güvenliği olan yerleri tercih ederler. Bu sene flamingoları yavrularıyla beraber daha önceki olduğu gibi Akgöl'de, Erçek'te olduğu gibi artık İskele'de de yavrularıyla beraber sıkça görmek mümkün olacak" diye konuştu.