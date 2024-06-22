Tayland'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin çeyrek finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya ile karşılaştı. İlk seti 25-20 kazanan Polonya'ya karşı ikinci seti 25-22 ile aldık, fakat üçüncü seti 25-20 kaybettik. Dördüncü sette toparlanarak 25-19 galip geldik, ancak son seti 15-11 kaybederek turnuvadan elendik.

"İnanılmaz Çekişme: Setler Nefes Kesti"

Set Sonucu: Polonya 20-25 Türkiye Set Sonucu: Polonya 25-22 Türkiye Set Sonucu: Polonya 25-20 Türkiye Set Sonucu: Polonya 19-25 Türkiye Set Sonucu: Polonya 15-11 Türkiye

"Mücadelenin Zirvesinde Hayal Kırıklığı"

Bu sonuçla birlikte Filenin Sultanları, turnuvaya çeyrek finalde veda ederek hayranlarını üzdü. Mücadele boyunca büyük bir azimle oynayan milli takımımız, son sette Polonya'nın üstün oyununa karşı koyamadı.

"Destek Mesajları Yağdı"

Maçın ardından sosyal medya üzerinden destek mesajları yağdı. Filenin Sultanları'nın gösterdiği performans, birçok kişi tarafından takdir edildi ve gelecek turnuvalarda başarı dilekleri iletildi.

"Son Söz: Başımız Dik, Gelecek Bizim!"

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nde gösterdiği performansla kalplerimizi fethetti. Çeyrek finalde elenmemize rağmen gösterdikleri azim ve mücadele ile gurur kaynağımız oldular. Başarılarla dolu bir gelecek onları bekliyor!