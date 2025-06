Daha önce her sene 7 takımın dahil olduğu FIFA Kulüpler Dünya Kupası, format değişikliğinin ardından 4 yılda bir 32 ekibin katılımıyla düzenlenecek.

Bu yıl 21'incisi gerçekleştirilecek organizasyona, ABD'deki 11 şehirde 12 stat ev sahipliği yapacak.

Gruplar

Kupada Avrupa'dan 12, Güney Amerika'dan 6, Afrika, Asya, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler'den 4'er, Okyanusya ve ev sahibi ABD'den birer ekip mücadele edecek.

Ev sahibi kontenjanının yanı sıra 2021-2024 yıllarında 6 konfederasyonun en üst düzey liginde şampiyon olan takımlar, turnuvaya katılma hakkı elde etti. Kalan kontenjanlar ise konfederasyonların son 4 yıldaki kulüp sıralamalarına göre dağıtıldı.

FIFA, çok kulüplü mülkiyet kriterleri karşılanmadığı gerekçesiyle Meksika ekibi Leon'u turnuvadan çıkardı. Play-in maçında Meksika temsilcisi Club America'yı uzatmalarda 2-1 yenen ABD'nin Los Angeles takımı, Leon'un yerine organizasyona katılma hakkı kazandı.

Gruplar şu şekilde:

A Grubu: Palmeiras (Brezilya), Porto (Portekiz), Al Ahly (Mısır), Inter Miami (ABD)

B Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Atletico Madrid (İspanya), Botafogo (Brezilya), Seattle Sounders (ABD)

C Grubu: Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz), Boca Juniors (Arjantin), Auckland City (Yeni Zelanda)

D Grubu: Flamengo (Brezilya), Chelsea (İngiltere), ES Tunis (Tunus), Los Angeles (ABD)

E Grubu: River Plate (Arjantin), Inter (İtalya), Monterrey (Meksika), Urawa Red Diamonds (Japonya)

F Grubu: Fluminense (Brezilya), Borussia Dortmund (Almanya), Ulsan (Güney Kore), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika)

G Grubu: Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Wydad (Fas), Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri)

H Grubu: Real Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya), Al Hilal (Suudi Arabistan), Pachuca (Meksika)

Format

Turnuvada 6 konfederasyondan 32 kulüp yer alacak.

Dörderli 8 gruba ayrılan takımlar, birbiriyle tek maç üzerinden karşı karşıya gelecek.

Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.

Maç takvimi

Turnuvada toplam 63 maç yapılacak.

Miami şehrindeki Hard Rock Stadı'nda oynanacak açılış maçında Mısır ekibi Al-Ahly ile ev sahibi ülkeden Inter Miami, 15 Haziran'da karşılaşacak.

Grup maçlarının 27 Haziran'da tamamlanacağı turnuvada 28 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde son 16 karşılaşmaları yapılacak.

Çeyrek finallerin 4-5 Temmuz ve yarı finallerin 8-9 Temmuz'da oynanacağı kupa, 13 Temmuz'da New York'taki MetLife Stadı'nda yapılacak final maçının ardından sahibini bulacak.

Şehirler ve statlar

Turnuvada karşılaşmalar, ABD'nin Atlanta, Charlotte, Cincinnati, New York, Miami, Nashville, Orlando, Pasadena, Philadelphia, Seattle ve Washington DC şehirlerinde oynanacak.

Atlanta'da Mercedes-Benz Stadı, Charlotte'ta Bank of America Stadı, Cincinnati'de TQL Stadı, Pasadena'da Rose Bowl Stadı, Miami'de Hard Rock Stadı, Nashville'de GEODIS Park, New York'ta MetLife Stadı, Orlando'da Camping World ve Inter&Co Stadı, Philadelphia'da Lincoln Financial Field, Seattle'da Lumen Field ve Washington DC'de Audi Field, maçlara ev sahipliği yapacak.