Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektör adayı olan Prof. Dr. Ferzende İdiz Kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

VAN YÜZÜNCÜYIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TASAVVUF ABD ÖĞRETİM ÜYESİ

1972 yılında Van’ın Gevaş İlçesinde doğdu. İlkokulu doğduğu ilçede, ortaokul ve liseyi Van İmam Hatip Lisesinde okudu. 1996 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi’nden mezun oldu. 1996-2010 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenlik, müdür yardımcılığı ve müdürlük görevlerinde bulundu. Bu arada 2000 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalında “Van ve Çevresinde Yaşamış Mutasavvıflar” adlı çalışmayla Yüksek Lisansını ve 2009 yılında da Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalında “Ömer Fânî Efendi ve Tasavvufa Dâir Üç Eseri” adlı çalışmayla doktorasını tamamladı. 2010 yılında Hakkâri Üniversitesi Eğitim Fakültesi DİKAB Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atandı. 2010-2012 yılları arasında bu üniversitede DİKAB bölüm başkanlığı ve Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2012 yılında Hakkâri Üniversitesi’nden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalına naklen Yrd. Doçent olarak atandı. 2017 yılında Doçent, 2022 yılında profesörlük unvanlarını aldı. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora seviyesinde dersler vermekte olan Prof. Dr. Ferzende İDİZ, evli ve beş çocuk babasıdır.