Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu Neden Kadroda Yok? Sercan Hamzaoğlu Açıkladı

13 Ağustos 2024, İstanbul | Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Lille'i konuk ederken, genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun son anda kadroda yer almaması, transfer dedikodularını yeniden alevlendirdi. Haber Global Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu, Ferdi ile ilgili gelişmeleri canlı yayında detaylı bir şekilde açıkladı.

Sercan Hamzaoğlu, Fenerbahçe teknik direktörü Mehmet Altunışık'ın Ferdi Kadıoğlu'nun kadrodan çıkarılma nedenini şu şekilde aktardı:

"Fenerbahçe, Lille maçına tam kadro hazırlanıyordu ancak son antrenman öncesinde Ferdi Kadıoğlu'nun sağ bacak arka bölgesinde rahatsızlık hissetmesi üzerine kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Yapılan incelemeler sonucunda Ferdi'nin herhangi bir sakatlığının olmadığı, ancak risk almak istemedikleri için maç kadrosuna alınmadığı belirtildi."

Hamzaoğlu, Fenerbahçe yönetiminin Ferdi Kadıoğlu'nun durumunu yakından takip ettiğini ve mümkün olan en kısa sürede takıma döndürmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi. Genç oyuncunun Lille maçında forma şansı bulamayacağı ancak Pazartesi günü oynanacak Süper Lig ilk haftası maçında kadroda yer alabileceği ifade edildi.

Ferdi Kadıoğlu'nun kadrodan çıkarılması, geçtiğimiz günlerde İngiltere'den gelen transfer teklifleri nedeniyle yeniden gündeme gelmişti. Ancak Fenerbahçe yönetimi, genç yıldızın takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığını ve sezon başına kadar kadrosunda tutmak istediğini belirtti.

Bu gelişmeler ışığında, Fenerbahçe taraftarları, Ferdi Kadıoğlu'nun kısa sürede sağlığına kavuşup takıma döneceği umudunu taşıyor. Genç oyuncunun, Lille maçı dahil kalan tüm kritik karşılaşmalarda Fenerbahçe formasını terletmesi bekleniyor.