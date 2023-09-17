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Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi 3-2 kazanmasını bildi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci ve Sebastian Szymanski'den geldi.

Bu galibiyetle puanını 12'ye yükselten sarı-lacivertliler, liderliğini sürdürürken, aynı zamanda Süper Lig'de çıktığı 4 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı. Ligde 1 maçı eksik olan Kanarya, evinde Gaziantep FK'yı 2-1, iki zorlu deplasmanda da Samsunspor'u 2-0, MKE Ankaragücü'nü de 1-0 mağlup etmişti.

İsmail Kartal kayıpsız devam ediyor

Ayrıca Teknik Direktör İsmail Kartal da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6, Süper Lig'de 4 olmak üzere bu sezon sarı-lacivertlilerin başında çıktığı 10 resmi müsabakadan galip ayrılmayı başardı. haber7