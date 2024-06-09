Fenerbahçe'de resmi olmayan sonuçlara Ali Koç seçimi kazandı. Ali Koç, 3 yıl daha Fenerbahçe başkanlığı yapacak.

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Ali Koç: 3326

Aziz Yıldırım: 2416

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda yapılıyor.

Kongre üyeleri, belirtilen sandıkta oylarını kullanırken, saat 17.00 itibarıyla oy kullanma işlemi sona erdi.

Divan Başkanı olarak seçimi yürüten Vefa Küçük, saat 17.27 itibarıyla sandıkların açılabileceğini söyledi.

Başkan adayları Ali Koç ile Aziz Yıldırım, Fenerium Tribünü'nde yer alan localara çıkarken, seçim sonucunu beklemeye başladı.

Sarı-lacivertli taraftarlar da iki taraf adına tezahüratlar yaparak adaylara destekte bulundu.

Daha sonra tribünler ve saha kenarında bulunan kongre üyeleri karşılıklı Fenerbahçe lehine tezahürat yaptı.

Hem başkan Ali Koç hem de Aziz Yıldırım, üyeleri selamlayarak tezahüratlara katıldı.