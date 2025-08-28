Luz Stadı'ndaki müsabakaya Benfica, baskılı başladı. Maçın 3. dakikasında kaleci Dominik Livakovic, yakın mesafeden Barreiro'ya gol izni vermedi.

10. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı kornerde Silva'nın kafayla indirdiği topu Pavlidis tamamlarken gol, VAR uyarısı sonrasında ofsayt sebebiyle iptal edildi.

Benfica, 35. dakikada öne geçti. Barreiro'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, maçın skorunu belirledi.

Eşleşmede iki maç sonunda da rakibine üstünlük kuramayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

İlk yarı

3. dakikada Benfica etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Pavlidis, sağdan ceza sahasına giren Barreiro'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Livakovic açıyı kapatarak, net pozisyonda gole izin vermedi.

9. dakikada Rios'un pasında sağdan ceza sahasına giren Pavlidis'in dönerek sert şutunda Skriniar'a çarpan meşin yuvarlak az farkla yandan kornere çıktı.

10. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı korner atışında Antonio Silva'nın kafayla indirdiği topu yakın mesafeden Pavlidis tamamlayarak ağlara gönderdi. VAR uyarısı sonrasında hakem Slavko Vincic, pozisyonun ofsayt olduğunu belirterek golü iptal etti.

35. dakikada Benfica öne geçti. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top Barreiro'da kaldı. Bu futbolcunun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, topu bekletmeden ağlara gönderdi: 1-0.

Müsabakanın ilk yarısı Benfica'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarın

61. dakikada hücum yönünün sağından kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Antonio Silva'nın penaltı noktasının önünden müsait durumda kafa vuruşuna kaleci Livakovic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

72. dakikada sağdan Oğuz Aydın'ın altı pasa ortasında En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

73. dakikada soldan Oosterwolde'nin ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Ev sahibi ekip, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

"Devler Ligi" hasreti 17 yıla çıktı

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-09 sezonunda yer alan sarı-lacivertlilerin hasreti 17 yıla çıktı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 1996-97 sezonunda gruplarda boy gösteren Fenerbahçe, daha sonra 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında da mücadele etti.

Benfica'ya ikinci kez elendi

Benfica ile Kadıköy'de 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken Portekiz temsilcisine bu alanda ikinci kez elendi.

2018-19 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Benfica ile eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmanda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında rakibiyle 1-1 berabere kalarak elenmişti.

11. kez elemeleri geçemedi

Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşamayan Fenerbahçe, elemelerde 11. kez organizasyonun dışında kaldı.

Sarı-lacivertliler daha önce 2002-03, 2006-07, 2010-11, 2012-13, 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2018-19, 2022-23 ve 2024-25 sezonlarında da elemeleri geçemedi.

Nelson Semedo devam edemedi

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Nelson Semedo, Benfica karşısında 10. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Portekiz ekibinin VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü sırasında Barreiro ve Pavlidis ile mücadeleye giren Semedo, bu pozisyonda yerde kaldı.

Semedo'nun sataklığı nedeniyle yerine Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu ve bu değişikliğin ardından Mert Müldür, orta sahanın sağında Çağlar da üçlü savunmanın sağında görev yaptı.

Talisca 3 dakikada oyun dışında kaldı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, Benfica karşısında 3 dakikada gördüğü 2 sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mücadelenin 79. dakikasında Ivanovic'e yaptığı hareketin ardından ilk sarı kartını gören Talisca, 82. dakikada ise Barrenechea ile girdiği ikili mücadelenin ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Benfica'nın golü VAR'dan döndü

Benfica'nın Fenerbahçe karşısında 10. dakikada bulduğu gol, VAR uyarısı sonrasında iptal edildi.

Kerem Aktürkoğlu'nun sağdan kullandığı korner atışında Antonio Silva'nın kafayla arka direğe gönderdiği meşin yuvarlağı Pavlidis tamamlayarak filelere gönderirken VAR'dan gelen uyarıyla hakem Slavko Vincic, pozisyonu izledi.

Vincic, pozisyonunun ofsayt olduğuna karar verdi.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hayalini Kerem yıktı

Maçın 35. dakikasında Barreiro'nun pasında topu filelere gönderen Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibini UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına taşıyan isim oldu.

Fenerbahçe'ye transfer olacağı basında yer alan milli futbolcu, play-off turundaki her iki maça da ilk 11'de başlarken bu sezonki ilk golünü de sarı-lacivertli ekibe karşı attı.

Kerem Aktürkoğlu, 76. dakikada kenara gelirken yerine Schjelderup oyuna dahil oldu.

Benfica deplasmanında yine mağlup oldu

Benfica'ya 1-0 kaybederek UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalan Fenerbahçe, rakibiyle Portekiz'de oynadığı 4. maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Portekiz temsilcisiyle ilk maçını 1975-76 sezonunda UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda oynayan sarı-lacivertliler, deplasmandaki mücadeleden 7-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

Benfica'yla 2012-13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde karşı karşıya gelen sarı-lacivertli takım, deplasmanda 3-1 mağlup olarak final biletini kaçırmıştı.

2018-19 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Benfica'yla rakip olan Fenerbahçe, Portekiz'de 1-0 kaybetmişti.

Rakibiyle deplasmanda oynadığı 4 maçı da mağlup tamamlayan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.

Kerem Aktürkoğlu tarihe geçti

Fenerbahçe karşısında 35. dakikada Benfica'yı öne geçiren milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu tarihe geçti.

26 yaşındaki oyuncu, yabancı bir takımın formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk takımına karşı gol atan ilk Türk futbolcu oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Galip gelemememizin üzüntüsü içindeyiz

Maçın 10. dakikasında sakatlanan Semedo'nun takım adına çok yararlı ve karakteristik özellikleri olduğuna dikkati çeken Mourinho, bu oyuncunun erken çıkmış olmasının mağlubiyete bahane olmayacağını belirtti.

Takımın oynadığı futbolla ilgili soruyu yanıtlayarak devam eden Jose Mourinho, Benfica eşleşmesi belli olduğunda yaptığı konuşmaları hatırlattı.

Eşleşme belli olduğunda "ellerinden geleni yapacaklarını" söylediğini aktaran Mourinho, "Herhangi bir favori göstermeden sahaya kendimizi adayacağımızı söylemiştim. Benfica daha güçlü, daha tecrübeli, elinde farklı çözümler olan bir kulüp. Bu tarz maçları da bilen bir takım. Bunları söylemiştim. Tabii ki galip gelemememizin üzüntüsü içindeyiz ama bizden daha iyi bir takıma kaybettiğimizi söyleyebilirim. Birinci maçta her iki takım da eşitti, bu maçta ise Benfica daha iyiydi. İkinci yarıda belki biraz daha iyiydik. Maçı kontrol ettiğimiz esnada 10 kişi kaldık. Bu dakikadan sonra da oyunu kaybettik." açıklamasında bulundu.

"Avrupa Ligi'nde iyi bir çizgimiz olmuştu"

Benfica'nın oyun içinde daha fazla çözüm üretebilecek alternatifleri olduğunu dile getiren Mourinho, bu sebeple rakibin nasıl bir 11 ile sahaya çıkacağını tahmin etmenin zor olduğunu kaydetti.

Maçın ikinci yarısında daha iyi oynadıklarını da yineleyen Mourinho, "Maçın ikinci yarısında zirveye doğru çıkmaya başladığımızda Talisca'nın kırmızı kartı bizi olumsuz etkiledi. Nelson'un maçın başında sakatlanmasını ve Talisca'nın kırmızı kartını mağlubiyetin unsuru olarak da sunmak istemiyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin senelerdir şampiyon olamadığının altını çizen Portekizli çalıştırıcı, "Avrupa Ligi çerçevesinde hazır bulunmamız önem taşıyor. Avrupa Ligi'nde iyi bir çizgimiz olmuştu. Glasgow'da penaltılarla elendik. Neredeyse çeyrek finale çıkacaktık. Orada da iyi ekipler bulunuyor ve biz de yolumuza orada devam edeceğiz. İyi takımlar arasında Porto da var." ifadelerini kullandı.

Maçın tek golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu'na dair soruyu da yanıtlayan Mourinho, "Maçtan önce de Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili sorular sordular. Kendisi Benfica'nın sporcusu. İyi bir futbolcu, güzel bir gol attı. Takımına yardımcı oldu. Benfica bu golle turu geçti. Benfica'nın potansiyelli, fizik gücünün yüksek olduğunu gördük. Rios, Barrenechea gibi oyuncular, Fred gibi oyuncularımıza göre fizik gücü anlamında daha yüksek seviyede." yorumunu yaptı.

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage: Kerem Aktürkoğlu, kendisine teklif gelmesine rağmen Benfica ile aynı hedefte ilerledi

Luz Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe'ye karşı hücumda ve savunmada, taraftar desteğini de arkalarına alarak başarılı olduklarını vurguladı.

Benfica'nın Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmasının çok önemli olduğunu ifade eden Lage, "Takım olarak bugün galibiyeti hak ettik. Portekiz Süper Kupası'nı kazandıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmamızla ağustos ayının güzel geçtiğini söyleyebilirim." dedi.

Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili soruyu yanıtlayarak devam eden Lage, "Kerem, transfer döneminin kapanacağı döneme kadar kalacak. Kendisi için ya da başka futbolcumuz için teklif gelmediği takdirde bütün oyuncular kalacaktır. Bu konuyla yönetimimiz ilgileniyor." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcunun Benfica'da mutlu olduğunu sözlerine ekleyen Lage, şöyle devam etti:

"Oyuncuya baktığımızda konsantre, antrenmanda takıma yardımcı olduğunu görüyoruz. Kerem, bizim takımımızın 7 numaralı oyuncusu. Arkadaşları da kendisini artık '7 numara' diye çağırıyor, kendisi de burada mutlu. Kerem Aktürkoğlu, kendisine teklif gelmesine rağmen Benfica ile aynı hedefte ilerledi."

Bruno Lage, Fenerbahçe'ye ve Jose Mourinho'ya bundan sonraki maçlarda başarı dileyerek sözlerini tamamladı.