Trabzonspor, Hull City forması giyen Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak için 3+1 yıllık anlaşma sağladı. Bu transfer haberi, eski Fenerbahçeli oyuncunun Karadeniz temsilcisine gitmesiyle Sarı-Lacivertli taraftarları öfkelendirdi.

Trabzonspor'dan Büyük Hamle: Ozan Tufan'la Anlaştılar

Süper Lig'de transfer dönemi hız kesmeden devam ediyor ve Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak için önemli bir adım attı. Bordo-mavililer, Hull City'de forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusuyla her konuda anlaşmaya vardı.

3+1 Yıllık Sözleşme İmzalandı

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Trabzonspor, Ozan Tufan ile 3+1 yıllık bir anlaşma sağladı. Bu transferin gerçekleşmesi için Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Hull City Başkanı Acun Ilıcalı arasında bonservis pazarlıkları devam ediyor.

Hull City'de Parlayan Yıldız: Ozan Tufan

Ozan Tufan, geride kalan sezonda Hull City formasıyla çıktığı 40 maçta 10 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro olarak gösteriliyor. Hull City ile mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar süren Ozan Tufan'ın transferi için kulüpler arasında görüşmeler sürüyor.

Fenerbahçe Taraftarlarından Tepki Yağmuru

Fenerbahçe'de de forma giymiş olan Ozan Tufan'ın Trabzonspor'a transfer haberi, Sarı-Lacivertli taraftarlar arasında büyük bir öfkeye yol açtı. Sosyal medyada tepkilerini dile getiren taraftarlar, bu transferi hazmedemediklerini belirttiler. Özellikle ezeli rakip Trabzonspor'a gitmesi, Fenerbahçe camiasında büyük yankı uyandırdı.

Trabzonspor’un Hedefleri Büyük

Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Ozan Tufan transferi, bordo-mavililerin orta saha rotasyonunu önemli ölçüde güçlendirecek. Trabzonspor taraftarları ise bu transferle birlikte yeni sezonda büyük başarılar bekliyor.