Fenerbahçe'den Oğuz Aydın duyurusu...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün, kendisi ve Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardığı Oğuz Aydın, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir" denildi.

23 yaşındaki futbolcu kendisi ve kulübü ile yapılan görüşmelerin ardından İstanbul'a geldi.

Milli futbolcu, yaptığı açıklamada, "Çok Mutluyum. Söyleyeceklerim bu kadar" ifadelerini kullandı.

Oğuz Aydın, kendisini bekleyen araç ile İstanbul Havalimanı'ndan alandan ayrıldı.

6 milyon euro bonservis verilecek

Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferi için Alanyaspor'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Oğuz Aydın, salı günü sağlık kontrolünden geçecek ve 4 yıllık sözleşmeye imzasını atacak.

Resmi imzanın ardından sarı-lacivertli takıma katılacak.

Alanyaspor'un skor yükünü çekti

Geçen sezon Alanyaspor forması ile toplamda 38 resmi maça çıkan ve attığı 13 golle takımının skor yükünü alan Oğuz Aydın, verdiği 8 gol pası ile de Akdeniz ekibinin en etkili ismi oldu.

Alanyaspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe’ye transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüze katkılarından dolayı Oğuz Aydın'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.