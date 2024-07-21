Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 23 Temmuz Salı günü İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Maç Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı

Maç Saati: Türkiye saati ile 21:30

Maç Yayını: D-Smart ve D-Smart GO kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Maç öncesi ve sonrası analizler de aynı kanallardan takip edilebilecek.

Fenerbahçe, Lugano karşılaşması için kadrosunu UEFA'ya bildirdi ancak sarı-lacivertliler kadro için bir açıklama yapmayacak. Teknik direktör Jose Mourinho, maça kadar olan süreçte oyuncuları bir kez daha görmek istiyor. Fenerbahçe, Mourinho kadro için son kararını verdikten sonra Lugano maçı için nihai kadrosunu duyuracak.