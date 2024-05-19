Fenerbahçe-Galatasaray Derbisi Canlı Anlatımı Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan dev derbi nefesleri kesti. Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Park'ta gerçekleşen bu kritik mücadeleyi futbolseverler heyecanla takip etti. Maçın canlı anlatımı ve dakika dakika gelişmeleri ise şöyleydi:

İLK YARININ İLK DAKİKALARI

Karşılaşma başladı ve taraftarlar heyecanla bekledikleri mücadeleyi izlemeye başladılar. İlk yarı boyunca her iki takım da ataklarını sıklaştırdı ancak gol sesi henüz çıkmadı.

SICAK ANLAR VE KIRMIZI KART

İlk yarının sonlarına doğru Galatasaraylı futbolcu Mertens sarı kart gördü. Ardından tansiyonun yükseldiği anlarda Fenerbahçe'den Alexander Djiku ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

FENERBAHÇE'NİN ÜSTÜNLÜĞÜ

İkinci yarıya Fenerbahçe baskılı başladı ve çabuk bir golle öne geçti. Bu golden sonra Galatasaray daha etkili bir oyun sergilemeye çalıştı ancak sonuç alamadı.

SON DAKİKA HEYECANI

Maçın son dakikalarında Galatasaray ataklarını arttırdı ancak Fenerbahçe savunması dirençli bir performans sergileyerek galibiyeti korudu.

MAÇIN SONUCU Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonuçla şampiyonluk yarışı kızışırken takımlar arasındaki rekabet de daha da arttı.