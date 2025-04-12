Hakkari'nin Karşıyaka Mahallesi'nde 10 Nisan'dan bu yana kendisinden haber alınamayan 60 yaşındaki Feleknaz Keskin için başlatılan arama kurtarma çalışmaları üçüncü gününde de yoğun bir şekilde sürüyor. Çalışmalar, Pirodan bölgesindeki sık ormanlık alanda çevik kuvvet polisleri ile kadavra arama köpeği Melo eşliğinde yürütülüyor. Ekipler, yaklaşık 3 kilometrelik alanı didik didik tararken, bazı gönüllü vatandaşlar da aramalara destek veriyor.

Öte yandan, AFAD, itfaiye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri de Katramas Deresi çevresinde arama faaliyetlerine devam ediyor. Ekipler zorlu doğa şartlarına rağmen koordineli şekilde çalışıyor.

Arama çalışmalarına katılan vatandaşlardan Sefer Özatak, "10 Nisan'dan beri Feleknaz Keskin'den haber alınamıyor. Polis ekipleri köpeklerle ormanlık alanda arama başlattı. Biz de vatandaşlar olarak tepelik alanlarda arama yapıyoruz. Tüm Hakkarililerin bu çalışmalara destek olmasını istiyoruz" dedi.