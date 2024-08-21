Irak’ın Kerbela şehrinde düzenlenecek Erbain törenlerine katılmak için yola çıkan Pakistanlı hacı adaylarını taşıyan bir otobüs, İran topraklarında feci bir kaza yaşadı. Yezd eyaletindeki Dehşir-Teft otoyolunda meydana gelen kazada, otobüs devrildi ve 28 kişi hayatını kaybetti. Aralarında 14’ü ağır olmak üzere toplam 23 kişinin de yaralı olduğu bildirildi.

Fren Arızası: Ölümcül Kazanın Altındaki Sebep

Yezd eyaletinin Karayolu Polis Müdürü Albay Haci Dehabadi’nin verdiği bilgiye göre, kazanın nedeni aracın fren sistemindeki arıza olarak belirlendi. 51 Pakistanlı hacı adayının bulunduğu otobüs, frenlerin devre dışı kalması sonucu kontrolünü kaybederek devrildi. Bu trajik olay, Erbain törenlerine katılmak amacıyla yapılan kutsal yolculuğun, bir anda kâbusa dönüşmesine neden oldu.

Erbain Törenlerine Hazırlanan Hacı Adaylarının Son Yolculuğu

Hazreti Muhammed’in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin, 680 yılında Kerbela’da şehit edilişinin anıldığı Aşura Günü’nün ardından, 40 gün sonra gerçekleştirilen Erbain törenleri, her yıl milyonlarca insanı bir araya getiriyor. Bu yıl 25 Ağustos’ta yapılacak törenlere katılmak üzere yola çıkan Pakistanlı hacı adayları için bu kutsal görev, ne yazık ki son yolculukları oldu.

Bu büyük trajedi, İran ve Pakistan’da derin bir üzüntüye yol açtı. Yetkililer, kazanın neden olduğu bu büyük kayıplar karşısında ailelere taziyelerini iletirken, yaralıların tedavisi için tüm imkanların seferber edildiğini açıkladı.