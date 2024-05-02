Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin sağlam bir hızla genişlemeye devam ettiğine işaret ettiği kaydedildi.

İstihdam kazanımlarının güçlü ve işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, enflasyonun ise geçen yıl boyunca düştüğü ancak yüksek kalmayı sürdürdüğü anlatıldı.

Açıklamaya, son aylarda Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin sağlanamadığı eklendi.

Komitenin istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmaya yönelik risklerin geçen yıl daha iyi bir dengeye doğru ilerlediğini düşündüğü belirtilen açıklamada, ekonomik görünümün belirsiz olduğu ve FOMC'nin enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, federal fon oranı hedef aralığının yüzde 5,25-5,50 aralığında tutulmasına karar verildiği belirtilerek, faiz oranına yönelik herhangi bir ayarlama yapılırken, gelen verilerin, gelişen görünümün ve risk dengesinin değerlendirileceği ifade edildi.

Haziran itibarıyla bilanço küçültme hızı düşürülecek

Fed’in elindeki hazine tahvilleri ile menkul kıymetleri azaltmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, haziran ayından itibaren hazine tahvillerinde aylık sınırın 60 milyar dolardan 25 milyar dolara düşürülerek bilanço küçültme hızının yavaşlatılacağı aktarıldı.

Açıklamada, ipoteğe dayalı menkul kıymet portföyünü küçültme tavanının ise aylık 35 milyar dolar olarak korunduğu ve bu tavanı aşan anapara ödemelerinin hazine tahvillerine yeniden yatırılacağı kaydedildi.

Powell'dan faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabilir sinyali

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasının ardından basın toplantısı düzenledi.

Geçen yıl enflasyonun önemli ölçüde düşerken, iş gücü piyasasının güçlü kalmayı sürdürdüğünü belirten Powell, ancak enflasyonun hala çok yüksek olduğunu, enflasyonu düşürme konusunda daha fazla ilerlemenin sağlanacağının garanti olmadığını ve ileriye dönük seyrinin de belirsiz olduğunu söyledi.

Powell, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürme konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) bugün faiz oranını değiştirmeme ve daha yavaş da olsa varlıklarını azaltmaya devam etme kararı aldığına işaret eden Powell, para politikasındaki kısıtlayıcı duruşun ekonomik aktivite ile enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu ve bankanın istihdam ile enflasyon hedeflerine ulaşmasına yönelik risklerin dengelendiğini aktardı.

Powell, "Ancak son aylarda enflasyonun yüzde 2 hedefimize doğru ilerleme kaydedemediği görüldü ve enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam ediyoruz." dedi.

"Bu yıl şu ana kadar veriler fazla güven vermedi"

Ekonomik görünümün belirsiz olduğunu belirten Powell, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru düştüğüne dair daha fazla güven kazanana kadar faiz oranını düşürmenin uygun olacağını öngörmediklerini yineledi.

Powell, bu yıl şu ana kadar verilerin fazla güven vermediğine işaret ederek, "Daha önce de belirttiğim gibi enflasyona ilişkin veriler beklentilerin üzerinde geldi. Böyle büyük bir güvenin kazanılmasının beklenenden daha uzun sürmesi muhtemel." diye konuştu.

Gerektiği sürece politika faizine ilişkin mevcut hedef aralığını korumaya hazır olduklarını vurgulayan Powell, ayrıca iş gücü piyasasındaki beklenmedik zayıflamaya da yanıt vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Powell, para politikasının bankanın hedeflerine yönelik riskler ve belirsizliklerle başa çıkmak için iyi bir konumda olduğunu belirterek, kararlarını toplantıdan toplantıya almaya devam edeceklerini yineledi.

Powell yaklaşan seçimlerin faiz kararlarını etkilemeyeceğini vurguladı

Politika odağının para politikasının ne kadar süre kısıtlayıcı tutulacağı olduğunu aktaran Powell, "Bir sonraki politika hamlesinin faiz artırımı olmasının muhtemel olmadığını düşünüyorum." dedi.

Powell, faiz oranlarını artırmak için para politikasının enflasyonu hedefe düşürmek için yeterli olmadığına dair ikna edici kanıt görmeleri gerektiğini, enflasyonun daha kalıcı olması ve iş gücü piyasasının güçlü kalması durumunda faiz indirimlerini ertelemenin uygun olabileceğini söyledi.

Enflasyonun düştüğüne dair güveni kazanmalarının ne kadar süreceğini bilmediğini anlatan Powell, bu güven sağlandığında faiz indirimlerinin kapsam dahilinde olacağını dile getirdi.

Powell, ilk çeyrekte beklentileri aşan enflasyon verilerinden sinyal almaları gerektiğini, bu sinyalin de sürdürülebilir enflasyon hedefine ulaşmanın daha uzun zaman alacağı olduğunu kaydetti.

Fed'in bu yıl yaklaşan ABD başkanlık seçimlerine bakılmaksızın kararlarını bağımsız olarak almaya devam ettiğini vurgulayan Powell, aksi takdirde olumsuz sonuçların doğabileceğini ifade etti.

Art arda 6 toplantıda faiz oranında değişikliğe gidilmedi

ABD'de yüksek enflasyon karşısında 2022'de varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.

Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.

Son kararıyla Fed, politika faizini art arda 6 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bıraktı. Banka, politika faizinde en son Temmuz 2023'te 25 baz puanlık artışa gitmişti.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak mart ayında yıllık bazda yüzde 3,5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmişti.