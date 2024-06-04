Türk tiyatro ve sinemasının usta isimlerinden biri olan Fatma Karanfil, uzun süredir mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düştü. Ünlü oyuncunun vefat haberini menajeri Aslı İslamoğlu sosyal medya hesabından paylaştı. İslamoğlu, "Değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'i kaybettik. Bu acı kaybın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekanın cennet olsun, değerli Fatma Karanfil" diyerek büyük bir üzüntü duyduklarını ifade etti.

Fatma Karanfil'in Zorlu Sağlık Mücadelesi: Yoğun Bakımda Ölüm Kalım Savaşı

72 yaşındaki usta oyuncu, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Son dönemde durumu kritikleşen Karanfil, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Menajeri Aslı İslamoğlu, Karanfil'in çoklu metastas nedeniyle zor bir dönem geçirdiğini ve yaşam savaşı verdiğini belirtti. Ne yazık ki tüm çabalara rağmen Karanfil hayatını kaybetti.

Fatma Karanfil'in Parlak Kariyeri: Sinema ve Tiyatronun Yıldızıydı

1952 yılında Eskişehir'de doğan Fatma Karanfil, 1968 yılında Ses Dergisi yarışmasında üçüncü olarak sinemaya adım attı. Yeşilçam'ın efsane yapımlarından 'Keloğlan'da 'Fatma' karakterini canlandırdı. 2008 yılında Kanal D'de yayınlanan 'Aşk-ı Memnu' dizisindeki 'Şayeste' rolüyle geniş kitlelerce tanındı. Oyunculuğu, zarafeti ve çalışkanlığıyla tanınan Karanfil, birçok başarılı projede yer aldı ve ödüller kazandı.

Fatma Karanfil'in Mücadeleci Yaşamı: İki Kez Kanseri Yendi Ama Sonunda Yenik Düştü

Fatma Karanfil, 1975 yılında Ali Kocatepe ile evlendi ancak daha sonra boşandı. 1976-1980 yılları arasında Londra'da tekstil eğitimi aldı. Göğüs kanseri ile ilk kez mücadele eden Karanfil, bu hastalığı yenmeyi başarmıştı. Ancak, kansere karşı verdiği ikinci mücadelede maalesef başarılı olamadı. Hastalığının 4. evresinde yoğun bakımda yaşam savaşı veren Karanfil'in ölümü, sanat dünyası ve hayranlarını derin bir üzüntüye boğdu.