Eurovision'da Joost Klein Neden Diskalifiye Edildi?

Eurovision heyecanı hızla devam ediyor ve bu yıl Hollanda'yı temsil eden Joost Klein'ın diskalifiye edilmesi büyük bir sürpriz oldu. İşte detaylar:

Joost Klein'ın Diskalifiye Edilme Nedeni

Eurovision organizatörleri bugün yaptıkları açıklamada, Hollanda'yı temsil eden Joost Klein'ın yarışmadan diskalifiye edildiğini duyurdu. Bu kararın ardında ise Klein'ın bir ekip üyesine yönelik davranışının yarışma kurallarını ihlal ettiği değerlendirmesi yatıyor.

Olayın Arka Planı

Joost Klein'ın diskalifiye edilme sebebi, dün gerçekleşen basın toplantısında yaşanan olaylarla ilgili. Bir gazeteci, İsrailli temsilci Eden Golan'a yönelik güvenlik riski sorusunu sorduğunda, Klein'in verdiği cevaplar dikkat çekti. Soruya İsveçli sunucu Jovan Radomir'in cevap vermesine gerek olmadığı belirtildiğinde, Klein "Neden olmasın?" şeklinde bir tepki göstermişti.

Eurovision organizatörleri, bu tür davranışların yarışma ortamını olumsuz etkilediğini düşünerek Joost Klein'ın diskalifiye edilmesine karar verdiler. Açıklamalarında, "Yarışmadaki tüm personel için güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlamaya kararlıyız." ifadesine yer verdiler.