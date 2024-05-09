Türkiye'nin Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmaması, TRT Genel Müdürlüğü'nün 2013'te aldığı çekilme kararıyla başladı. 1975'ten itibaren 34 kez yarışmada yer alan Türkiye, çeşitli dönemlerde katılmama kararı almıştı. Ancak 2013'te alınan kesin çekilme kararıyla Türkiye'nin Eurovision'dan uzaklaştığı görüldü.

TRT'nin açıklamalarına göre, kararın arkasında yarışma kurallarındaki değişiklikler ve haksızlıkların etkisi bulunuyor. Özellikle 2011'den itibaren izleyici oylarının etkisinin azaltılması ve ayrıcalıklı ülkelerin avantajlı konumu, Türkiye'nin kararında belirleyici oldu. TRT, bu durumu sürekli olarak gündeme getirerek adaletli bir yarışma ortamı oluşturulması çağrısında bulundu.

Türkiye'nin Eurovision'daki performansları ise dikkat çekiciydi. İlk yıllarda sınırlı başarılar elde eden Türkiye, 1990'lı yıllardan sonra yarışmada adından söz ettirmeye başladı. Sertab Erener'in 2003'teki zaferi, Türkiye'nin Eurovision'daki en büyük başarısı olarak kaydedildi. Ancak sonraki yıllarda yaşanan tartışmalar ve değişen yarışma dinamikleri, Türkiye'nin çekilme kararını hızlandırdı.

Türkiye'nin Eurovision'a geri dönüşü mümkün mü sorusu hala cevapsız. TRT'nin yarışmadaki adaletsizliklere yönelik talepleri ve izleyici oylarının yeniden ağırlıklı hale getirilmesi gibi beklentiler, Türkiye'nin Eurovision'a dönüşünü kolaylaştırabilir. Ancak şu an için net bir geri dönüş planı bulunmuyor.