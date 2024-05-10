Eurovision Şarkı Yarışması, Helena Paparizou, Sertab Erener ve Charlotte Perrelli gibi ünlü isimlerin sahne aldığı Malmö kentinde düzenlenen ikinci yarı finalle heyecanını artırıyor. Ancak, bu yıl Filistin protestoları da yarışmanın gündemini belirliyor.

Yarışmada finale kalan 20 yaşındaki İsrailli sanatçı Eden Golan, favori katılımcılar arasında yer alıyor. Eurovision Şarkı Yarışması, dünyanın en büyük canlı müzik etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Eurovision Şarkı Yarışması'na 37 ülke katılırken, Malmö'deki ev sahibi şehir 89 ülkeden yaklaşık 100 bin ziyaretçi ağırladı. Ancak, etkinlikte İsrail karşıtı protestolar da dikkat çekti.

Finalde kimler yarışacak?

Final, cumartesi günü TSİ 19:00'da 26 ülke arasında gerçekleşecek. Geçen yılın galibi İsveç'in yanı sıra İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya gibi otomatik katılımcılar da sahnede olacak.

Salı ve perşembe günleri gerçekleşen yarı finallerde toplam 20 ülke finale kalmaya hak kazandı. Bu ülkeler arasında Hırvatistan, İsrail, İsviçre ve Fransa gibi güçlü isimler bulunuyor.

Favori katılımcılar kim?

Hırvatistan: Baby Lasagna'nın şehir hayatını konu alan şarkısı "Rim Tim Tagi Dim" büyük ilgi görüyor.

İsrail: Eden Golan'ın duygusal şarkısı "Hurricane" yoğun ilgiyle karşılanıyor, ancak performansı sırasında yaşanan bazı olaylar dikkat çekiyor.

İsviçre: Nemo'nun kendini keşfetme yolculuğunu anlattığı şarkısı "The Code" favoriler arasında yer alıyor.

Fransa: Slimane'nin güçlü baladı "Mon Amour" da favori şarkılar arasında bulunuyor.

Eurovision nerede düzenleniyor?

Malmö, 362.000 nüfusuyla İsveç'in üçüncü büyük şehri olarak yarışmaya ev sahipliği yapıyor. Yarışmanın gerçekleşeceği Malmö Arena ise 15,500 kişilik kapasitesiyle dikkat çekiyor.

İsrail'in protestoların gölgesinde büyük finale katılması ve diğer ülkelerin performansları merakla bekleniyor. Oylama, izleyicilerin ve profesyonel jüri üyelerinin oylarıyla belirlenecek.

Eurovision Şarkı Yarışması, YouTube ve katılımcı ülkelerin yayınları üzerinden izlenebilecek. Sunucular ise Petra Mede ve Malin Akerman olacak."