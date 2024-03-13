Eskişehir’de Elif Tezanlar tarafından organize edilen ‘Kucak Dolusu Hayaller Projesi’ kapsamında, gönüllüler tarafından toplanan oyuncaklar Van’ın Tuşba ilçesinde bulunan Akköprü İlkokulu’na gönderildi.

Burada dağıtılan oyuncular sonrasında fotoğraf çektiren çocukların mutlulukları gözlerinden okundu. Projeyi gerçekleştiren Elif Tezanlar, kış aylarında köy okullarına bot yardımlarında bulunduklarını ifade ederek, "Bizim amacımız çocuklarımızın yüzünün gülmesi bunun için yaptığımız çalışmalarla, bot, giyim, oyuncak ve kırtasiye gibi ürünlerimizi toplayarak ihtiyacı olan köy okullarına gönderiyoruz. Onların yüzünün gülmesi bizleri mutlu ediyor. Bu tür çalışmaları sürdüreceğiz" dedi.