TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta hafta sonu şampiyonluk yolunda çok önemli bir maç oynanacak. Lider durumda bulunan Esenler Erokspor ile AcnTurk Sigorta Van Spor karşı karşıya gelecek.

Zirve yarışında en önemli virajlardan biri olarak kayıtlara geçecek olan 27. hafta maçını yönetecek hakemler açıklandı.

TFF 2. Lig'in 27. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenirken, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanacak olan Esenler Erokspor - ACNTurk Sigorta Van Spor FK müsabakasının hakemlerinin ise manuel olarak atandığı açıklandı.

Buna göre Esenler Erokspor - ACNTurk Sigorta Van Spor FK maçında düdük çalacak hakem Gürcan Hasova olacak. Müsabakada Abdülhamit Söyler ve Sabri Öğe yardımcı hakem olarak, Enver Aydın ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Esenler Erokspor - ACNTurk Sigorta Van Spor FK maçı 25 Şubat Pazar günü Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanacak ve müsabaka saat 14.00’te başlayacak.