Gölde Yoğun Arama Çalışmaları

Genç kadının bulunması için yapılan çalışmalar, her geçen saat daha da kritik bir hal alıyorRojin’in kişisel eşyalarının bulunduğu göl kenarında arama faaliyetleri yoğun bir şekilde sürdürülüyor ve burada uzman dalgıç ekipleri, olası bir suya düşme durumuna karşı hazır bekletiliyor. Eşyaların bulunması, kaybolma olasılığına dair önemli ipuçları sunuyor.

Seyahat İhtimali Üzerine İnceleme

Kayıp öğrencinin 27 Eylül’de otobüsle seyahat etmiş olabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından güzergahların incelenmesine başlandı. Bu çabalar, Rojin’in izini sürmek adına kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Aileye Destek ve Ziyaretler

Bu zor dönemde, Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Neslihan Şedal ve diğer yetkililer, aileyi ziyaret ederek destek verdi. Ayrıca, DEM Parti İl Eşbaşkanları ve kadın derneği yöneticileri de kayıp öğrencinin durumu hakkında bilgi almak üzere bir araya geldi.

Bilgi Alışverişi ve Koordinasyon

Eşbaşkan Şedal, Rojin’in kaybolmasıyla ilgili arama çalışmalarını yürüten birimlerden bilgi alarak durumu yakından takip etti. Bu iş birliği, kaybolan genç kadının bulunması için büyük bir önem taşıyor ve tüm ekiplerin koordineli çalışması, umutları artırıyor.