Ermenistan, Gazze'deki sivil altyapılara yönelik saldırıları, sivillere yapılan şiddeti ve rehin alınmaları kınayarak, uluslararası toplumun taleplerine katıldığını belirtti. Bakanlık açıklamasında, "Ermenistan Cumhuriyeti, sivil altyapıların hedef alınmasını, sivil halka yönelik şiddeti ve silahlı çatışma sırasında sivillerin rehin alınmasını ve esir edilmesini kategorik olarak reddetmekte ve önkoşulsuz olarak serbest bırakılmaları için uluslararası toplumun taleplerine katılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

BM'nin Ateşkes Çağrısına Destek

Ermenistan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Gazze'de derhal ateşkes çağrısında bulunduğu kararları desteklediğini belirterek, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik kararlılığını vurguladı. Açıklamada, "Ermenistan Cumhuriyeti, Orta Doğu'da barış ve istikrarın tesisi, Yahudi ve Filistin halkları arasında kalıcı uzlaşmanın tesisiyle samimi olarak ilgilenmektedir" denildi.

İki Devletli Çözüm Vurgusu

Ermenistan, İsrail-Filistin çatışmasının çözümünde 'iki devlet' ilkesini desteklediğini ve bu ilkenin Filistinlilerin ve İsraillilerin meşru isteklerini gerçekleştirebilmeleri için tek yol olduğunu ifade etti. Bakanlık, "Çeşitli uluslararası platformlarda her zaman Filistin meselesinin barışçıl ve kapsamlı çözümünü savunduk ve İsrail-Filistin çatışmasının çözümünde 'iki devlet' ilkesini destekledik" dedi.

Ermenistan'ın Kararı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, uluslararası hukuk, eşitlik, egemenlik ve halkların barış içinde bir arada yaşaması ilkelerine bağlılığını teyit ederek, Filistin Devleti'ni tanıdığını açıkladı: "Yukarıdakilere dayanarak ve uluslararası hukuka ve eşitlik, egemenlik ve halkların barış içinde bir arada yaşaması ilkelerine bağlılığını bir kez daha teyit ederek, Ermenistan Cumhuriyeti Filistin Devletini tanır."