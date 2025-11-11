Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etimesgut ilçesinde oluşturulan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Hatıra Ormanı'nda düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü Programı'nda konuştu.

Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, 81 il, 922 ilçede 7'den 70'e, birlik olunan bu özel günde, Yeşil Vatan Seferberliği'ne katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Bugün burada sadece bir tören için değil, geleceğe nefes olmak, vatana can katmak için bir arada olunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün ülke, millet ve çevre için hayırlara vesile olmasını diledi.

Toprağı fidanlarla buluşturma gayesiyle ağaç dikme alanlarına akın eden tüm vatandaşlara teşekkürlerini ileten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Her zaman söylüyorum biz, 'Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin' buyuran bir inancın mensuplarıyız. Çevre kirliliği ve iklim değişikliğinin hepimizin hayatını doğrudan etkilediği bir süreçte tabiatın korunmasına daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Biz ormanlarımızı sadece ağaç olarak değil nefes olarak, yaşam kaynağı olarak görüyoruz. Bu nedenle 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimiz ve yeşil kalkınma devrimi vizyonumuz doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz. Son 23 yılda 7,5 milyar fidan ve tohumu toprakla buluşturduk. Orman varlığımızı 23,4 milyon hektara çıkardık ve bugün ülkemizin yüzde 30'u ormanlarla kaplı hale geldi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin yayınladığı rapora göre Türkiye'nin 2020'de orman alanını en çok artıran ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldığını belirterek, "Aynı rapora göre 2025'te dünyada dördüncü sıraya yükseldik. Ayrıca yıllık ağaçlandırma alanı en yüksek ülkeler sıralamasında yerimizi bir basamak artırarak 3'üncü sıraya çıktık. Bu gurur veren rakamlar milletimizin gayretinin, devletimizin kararlılığının, orman teşkilatımızın emeğinin en açık göstergesidir. Bu başarıda katkısı olan Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Orman Genel Müdürlüğümüze, sivil toplum kuruluşlarımıza ve gönüllülerimize yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Kalbi yeşil vatan için atan kurum, kuruluş ve vatandaşlarımız canla başla mücadele etti"

İklim değişikliğinin etkisiyle orman yangını riskinin her geçen yıl arttığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yangınlara karşı Orman Genel Müdürlüğümüz, teşkilatımızın kahraman mensupları, orman yangın gönüllülerimiz ve kalbi yeşil vatan için atan kurum, kuruluş ve vatandaşlarımız canla başla mücadele etti. Gökyüzünde insansız hava araçlarımız, helikopterlerimiz, uçaklarımız, karada arazözlerimiz, iş makinelerimiz, orman kahramanlarımız hepsi yeşil vatanı korumak için gece gündüz demeden çalıştı." ifadelerini kullandı.

Bu mücadele sırasında 17'si bu yaz mevsiminde olmak üzere, geçmişten bugüne 160 kahraman orman şehidinin toprağa verildiğini anımsatan Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Onların emanetlerine ve mücadelelerine sahip çıkmaya devam ettiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"İşte bugün burada, 'Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan' diyerek yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Tarım ve Orman Bakanım, bir yıl boyunca hedefi 550 milyon fidan ve tohum olarak açıklamıştı. Orman teşkilatımızın gayreti ve vatandaşlarımızın desteğiyle inanıyorum ki bu rakam 600 milyona çıkacaktır. 81 il, 922 ilçedeki fidan dikim alanlarında vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla bir günde fidan dikme rekorunu da bugün inşallah sizlerle birlikte kıracağız. Her karış vatan toprağını yeşille, hayatla, umutla buluşturacağız. Etkinliğe katılacak olan herkese şimdiden teşekkür ediyorum."

Notlar

Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri de katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ormanı ve yaşamın sürekliliğini tasvir eden çam, meşe, kayın gibi türlerin yaprak ve tohumlarından oluşturulan ay yıldız motifli tablo takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi adına dikilen ağaca can suyu verdi, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.