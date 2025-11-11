Söğüt dallarından örülüp çamurla sıvanan sepetlerde üretilen bal, pembe kıyafetli kadın arıcılar tarafından hasat ediliyor. Kadın arıcılar, bu yılki bal hasadında pembe maskelerine taktıkları pembe kurdelelerle meme kanserine dikkat çekti. Artos Kadın Derneği Başkanı Songül Güleç, "Biz bugün burada pembe kurdelelerimiz ile meme kanserine bir farkındalık yaratmak istedik" dedi.

Yüksek rakımlı yaylaları ve zengin bitki örtüsü ile arıcılık için önemli bir bölge olan Van ve çevresinde, Türkiye’de üretilen en değerli ballardan biri kabul edilen kara kovan balının hasadı başladı. Suni petek eklemesi yapılmadan, sadece işçi arılar tarafından örülen petekle, şeker ve herhangi bir katkı maddesi kullanılmadan doğal üretilen, prolin değeri yüksek kara kovan balı, oldukça rağbet görüyor. Söğüt dallarıyla yapılan ve etrafı çamurla kaplanan sepet kovanlarda, pembe kıyafetli kadınların ürettiği kara kovan balı, sofralarda yerini almaya başlayacak. Son yıllarda sağlanan desteklerle kadın arıcıların sayısı artarken, kadınlar hem yöresel ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğal bal üretimini sürdürüyor.

'DÜZENLİ SAĞLIK KONTROLLERİNİZİ İHMAL ETMEYİN'

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan aldıkları desteklerle 3 yıldır bölgede üretim yapan kadın arıcılar, ilkbaharda bıraktıkları sepet kara kovan balının hasadına başladı. Kadın arıcılar, bu yılki bal hasadına Türkiye’de ve dünyada kadınlarda en sık görülen meme kanserine farkındalık yaratmak amacıyla pembe maskelerine pembe kurdelelerini taktı. Gevaş ilçesinde faaliyet gösteren ve baba mesleğini sürdüren Artos Kadın Derneği Başkanı Songül Güleç, yaklaşık 2 bin rakımlı bölgede kara kovan balı ürettiklerini ve bu yılki hasatta meme kanserine farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan aldığımız desteklerle beraber 3 yıldır bölgemizde organik kara kovan bal üretimini yapıyoruz. Bugün burada bu yılki hasadımızda bir farkındalık yaratmak istedik. Gevaşlı kadın arıcıların, pembe arıcı kıyafetleri tesadüfi bir renk seçiminden daha fazlasını ifade ediyor. Bir farkındalık, umudun rengini taşıyor. Biz pembe maskeli arıcılar olarak tüm kadınlarımıza buradan sesleniyoruz; üreten olun, kendinize iyi bakın. Nasıl ki en kaliteli balı üretmek için kovanlarımızı düzenli kontrol ediyorsanız, kendi sağlığınız için de düzenli sağlık kontrollerinizi ihmal etmeyin. Kooperatif ruhuyla bir araya gelerek zorlukların üstesinden geldiğimiz gibi bu hastalıkla da mücadelede dayanışma içinde olalım. Biz bugün burada pembe kurdelelerimiz ile meme kanserini bir farkındalık yaratmak istedik."