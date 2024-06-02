Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ankara Kızılcahamam'da düzenlediği "31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Hamas'ın sadece kendi topraklarını olmadığını, aynı zamanda Anadolu'yu savunduğunu belirtti. Erdoğan, "Hamas ve Filistin halkı sadece kendi topraklarını savunmuyor. Aynı zamanda arzımevut hezeyanına karşı Anadolu'yu savunuyor" diyerek, sabırla dikkati çekti.

Filistin Halkının 76 Yıllık Zülmü: Erdoğan'ın İddiaları ve Suçlamaları

Erdoğan: "Filistinli Çocuklar 76 Yıldır Şımarık Bir Devlet Tarafından Öldürülüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'in 76 yıldır zulme maruz kaldığını ve topraklarının aşama aşama gazlandığını vurguladı. Erdoğan, "Filistin'de katliam 76 yıldır kesintisiz devam ediyor. Filistinli çocuklar 76 yıldır şımarık bir devlet tarafından