Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ankara Kızılcahamam'da düzenlediği "31. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Hamas'ın sadece kendi topraklarını olmadığını, aynı zamanda Anadolu'yu savunduğunu belirtti. Erdoğan, "Hamas ve Filistin halkı sadece kendi topraklarını savunmuyor. Aynı zamanda arzımevut hezeyanına karşı Anadolu'yu savunuyor" diyerek, sabırla dikkati çekti.Erdogan Dan Hamas Aciklamasi Sadece Kendi 17390097 7202 M

Filistin Halkının 76 Yıllık Zülmü: Erdoğan'ın İddiaları ve Suçlamaları

Erdoğan: "Filistinli Çocuklar 76 Yıldır Şımarık Bir Devlet Tarafından Öldürülüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin'in 76 yıldır zulme maruz kaldığını ve topraklarının aşama aşama gazlandığını vurguladı.Erdogan Dan Hamas Aciklamasi Sadece Kendi 17390097 9903 M Erdoğan, "Filistin'de katliam 76 yıldır kesintisiz devam ediyor. Filistinli çocuklar 76 yıldır şımarık bir devlet tarafından

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi