Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonla mücadele programını değerlendirdi.

Erdoğan, önceliklerinin Türkiye'yi hayat pahalılığı sorunundan temelli kurtarmak olduğunu söyledi.

Enflasyonu düşürmek için para, maliye ve gelir politikalarını uyum içinde yürüttüklerini belirten Erdoğan, mali disiplin alanındaki adımların para politikasındaki adımların etkinliğini artıracağını belirtti.

"En zor dönem geride kaldı"

Ekonomi programının ilk yılının geçiş yılı olduğunu anlatan Erdoğan, şöyle devam ett:

Bu dönemi öngördüğümüz şekilde başarıyla tamamladık. Enflasyonda en zor dönemin artık geride kaldığına inanıyoruz.

Şimdi programın sonuçlarını daha net göreceğimiz yeni bir döneme, dezenflasyon sürecine giriyoruz. Geçmişte enflasyonu nasıl tek haneye indirdiysek, inşallah aynı başarıyı tekrar yakalayacağız.

"Milletimize bedel ödettirmemenin derdindeyiz"

Biz siyaseti, ülkemize ve milletimize hizmet için yapıyoruz. Biz kendimiz bedel ödesek de milletimize bedel ödettirmemenin derdindeyiz.

Biz çıkarımıza uygun olanı değil, Türkiye ve Türk ekonomisi için en doğru olanı yapmanın peşindeyiz.

"Oranlar son derece olumlu seyrediyor"

Büyüme tarafında da oranlar son derece olumlu seyrediyor. Geçen yıl yaşadığımız deprem felaketine ve ihracat pazarlarımızdaki zayıflamaya rağmen yüzde 4,5'luk bir büyüme kaydettik.

Milli gelirimiz cari fiyatlarla ilk kez 1 trilyon doları aştı. Türkiye ekonomisi, nominal değerle dünyada 17'nci, satın alma gücü paritesine göre ise 11'inci sırada yer aldı.

Bu yılın ilk çeyreğinde büyümemiz yüzde 5,7 olarak gerçekleşti. Bunun 1,6 puanı net dış talepten, yani siz değerli ihracatçılarımızdan değerli çabalarından kaynaklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu açıklamaları, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen TİM 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonaları Ödül Töreni'nde yaptı.