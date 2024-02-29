Erciş’teki 108. Topçu Alay Komutanlığında düzenlenen yemek programında konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, “Şanlı tarihi boyunca tüm zorluklara karşı hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymış. Bu fedakârlığın karşılığında girdiği her mücadeleden zaferle çıkmıştır.

Ülkemizin her karış toprağında; vatanını, bayrağını ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için en güç şartlar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz, milletimizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın gurur kaynakları olmuştur. Gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin yakınlarının milletimize tevdi edilmiş en kıymetli emanetler olduğu inancıyla, devletimizin tüm kurum kuruluşları ve imkânlarının yanlarında olduğunu bir kez daha ifade ediyorum.

Milletimizin bekası, şehitlik ve gazilik ruhu kazanmış bir kalbe sahip olan nesiller yetiştirmekle mümkündür. Bunun için geleceğimizin teminatı olan gençlerimize; Malazgirt’te, Söğüt’te, Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere 30 yılı aşkın bir süredir terör örgütlerine karşı ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde de tüm Türkiye’de verilen mücadeleyi iyi anlatmalı, bu aziz vatan uğrunda gösterilen fedakârlığı öğretmeliyiz ve unutmamalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Bu programın hazırlanmasında emeği olan başta Alay Komutanı Kurmay Albay Melih Akdağ olmak üzere komutanlığımıza teşekkür ederim” dedi.

Okunan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dualar edildi.

Programa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu’nun eşi Gamze Karaloğlu, 108. Topçu Alay Komutanı Kurmay Albay Melih Akdağ, Cumhuriyet Savcısı Çağdaş Kaşıkçı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Onur Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, kurum amirleri, şehit aileleri, gaziler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.