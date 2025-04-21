Erciş Kaymakamlığı önünde başlayan programda önce Erciş Müftüsü Kur'an tilavetinde bulundu ve dua etti. Ardından Erciş Sivil İnsiyatifi tarafından basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında Filistin’in yanında durulması, artık kınama değil icraata geçilmesi gerektiğinin altı çizilerek, Filistin’e destek ve İsrail’e lanet sloganları atıldı. Ayrıca, İsrail mallarının boykot edilmesi gerektiği dile getirildi.

Topluluk basın açıklaması sonrası kaymakamlık önünden Dalan Caddesi'ne kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Ellerinde Filistin ve Türk bayrakları bulunan topluluk yürüyüş sonrası araçlarına binerek araç konvoyu yaptılar. Program sonunda Halı Yıkamacılar Topluluğu Gazze’nin kurtuluşa ermesi için lokma tatlısı ikram etti.

Programa sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.