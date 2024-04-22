Kızılay Erciş Şubesi kadın gönüllüleri, İsrail’in aylardır Filistin halkına uyguladığı ablukaya ve katliama duyarsız kalmadı. Aralarında ev kadını, devlet memuru ve birçok gönüllüden oluşan ekip, el ele verip kendi emekleriyle hazırladıkları yiyecek, içecek, örgü ve benzeri ürünleri satışa sundu.

Kızılay gönüllüleri tarafından kurulan çadırı ziyaret eden vatandaşlar alışveriş yaparak Gazze’ye yardımda bulundular. Bu kampanyadan elde edilen gelir Filistin halkının yararına kullanılmak üzere Kızılay’ın hesabına yatırılacak.

Kızılay Kadın Kolları Başkanı Müyesser Bartan, Gazze’dekileri unutmamak adına yardım kampanyası düzenlediklerini belirterek, “Kampanyaya destek olan Erciş halkına çok teşekkür ederiz. Gazze’deki kardeşlerimizi unutmadık, unutturmayacağız” dedi.