Erciş İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün düzenlediği Erciş 2. Spor Şenlikleri; Gençlik ve Spor Müdürlüğünün spor salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık İşler’in yaptığı konuşmanın ardından Kaymakam Murat Karaloğlu ve ilçe protokolü, şenliklerin açılışında sporcu gençlerle yakan top oynadı. Daha sonra Erciş Stadyumuna geçen Kaymakam Karaloğlu, modern okçuluk ve geleneksel okçuluk spor branşı ile ilgili bilgi alarak ok atış taliminde bulundu.

13-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan 2. Spor Şenliklerinde; futbolun yanı sıra geleneksel çocuk oyunları olan mendil kapmaca, yakan top, bocce ile masa tenisi, geleneksel Türk okçuluğu, ayak tenisi gibi oyunlar oynanacak.

Sporun sadece fiziki etkinliklerle sınırlı olmadığı programda 2 gün boyunca birçok öğrenci akıl ve zekâ oyunlarından satranç ve mangala oyunlarıyla ilçe düzeyinde yarışacak.

Spor şenlikleri açılışına Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, kurum amirleri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.