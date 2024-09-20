Van Gölü'nde Temizlik Seferberliği:

Çöp Dolu Kıyılar Farkındalık Yaratma Zamanı takım, göl sularının çekildiği alanlarda biriken çöpleri görünce durumu değiştirmek için kolları sıvadı; antrenman öncesi, çevredeki atıkları toplayarak hem gölü korumayı hem de kirliliğe dikkat çekmeyi hedefledi.

Antrenör Asena Kuş'tan Çarpıcı Açıklamalar

Antrenör Asena Kuş, takımın sadece spor yapmakla kalmayıp, aynı zamanda çevre bilincine sahip gençler yetiştirmek istediklerini belirtti; bu sayede hem spor hem de doğa dostu bir yaklaşım sergilediklerini vurguladı.

Sporcuların Duyguları ve Hedefleri

Takımın bir üyesi olan Dilan Turay, piknik alanlarındaki çöp yığınlarını görünce hissettiklerini dile getirerek, arkadaşlarıyla birlikte bu durumu düzeltmek için bir araya geldiklerini açıkladı; amaçlarının sadece temizlik değil, aynı zamanda farkındalık yaratmak olduğunu ifade etti.

Temizlikten Sonra Antrenman: Hem Çevre Hem Performans

Çevre temizliği yaptıktan sonra antrenmanlarına devam eden futbolcular, etkinlikleriyle sadece kendi spor hayatlarına değil, topluma da katkıda bulundular; bu tür duyarlı davranışların yaygınlaşmasını umuyorlar.