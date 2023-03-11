Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olan Erciş Belediyesi, ilçe halkının destekleriyle 60 adet konteynır evi modern bir şekilde hazırlayarak deprem bölgesine ulaştırıyor.

Erciş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bakım ve Onarım Atölyesinde titizlikle hazırlanan konteynır evler tam donanımlı bir şekilde kısa süre içerisinde bölgeye ulaştırılacak ve 60 ailenin barınma ihtiyacını giderecek.

Yaşanan deprem felaketinin ardından Erciş’te kurum, kuruluşlar ve 7’den 70’e tüm vatandaşlarıyla dayanışma içinde hareket ederek depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösterdiğine dikkat çeken Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu “Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Rabbimden rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Türk milletinin büyüklüğünü, samimiyetini, yardımseverliğinin en büyük göstergesini depremden sonra hep birlikte yaşadık. 2011 yılında çok büyük bir deprem yaşayan Erciş’in insanları, bu noktada kendi üzerine düşeni fazlasıyla yapmaktadır.

Bizde Erciş Belediyesi olarak 60 tane konteynırı, tamamen hazırlayıp deprem bölgemizdeki vatandaşlarımıza ulaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin liderliğinde deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum.

Bu vesileyle deprem bölgesinde vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimi tüm afetlerden korusun” dedi.iha