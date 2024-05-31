Tuşba ilçesine bağlı Şemsibey Mahallesi'nde 12 yıl önce bir bacağı kısa olarak dünyaya gelen Yusuf'un hayatı beden eğitimi öğretmenin yönlendirmesiyle değişti.

Abdulkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulu 6'ncı sınıfta okuyan Yusuf, geçen yıl beden eğitimi öğretmeni Hatip Bulut'un yeteneğini keşfetmesiyle masa tenisine başladı.

Okulun koridoruna kurulan masada öğretmeniyle yaptığı antrenmanlarla kendisini geliştiren Yusuf, engellerini aşarak teniste başarılı bir kariyere sahip olmak için müsabakalara katılmaya karar verdi.

Öğretmeniyle sıkı bir hazırlık dönemi geçiren Yusuf, 21 Mart'ta Karabük'te düzenlenen Masa Tenisi Özel Bireyler Türkiye Şampiyonası'nda rakiplerini yenerek, katıldığı ilk organizasyonda birinci olmayı başardı.

Azmiyle okuldaki diğer öğrencilere de örnek olan Yusuf, milli takım formasıyla uluslararası dereceler etmeyi hedefliyor.

"Bu spor çok hoşuma gitti"

Yusuf Meydan, AA muhabirine, masa tenisine öğretmenlerinin yönlendirmesiyle başladığını söyledi.

Zamanla bu spora daha fazla ilgi duymaya başladığını anlatan Yusuf, "Okulda arkadaşlarımın sürekli masa tenisi oynadığını görüyordum. Bu spor çok hoşuma gitti. Daha sonra öğretmenlerim spora olan yeteneğimi keşfedince aralıksız antrenman yapmaya başladık. Raket alıp evde de antrenman yapıp kendimi geliştirdim. Derslerimin bittiği zamanlarda kursa katılıp çalışmalarımı sürdürüyordum. Yani vakit bulduğum her yerde antrenman yapıyordum." diye konuştu.

Masa tenisindeki yeteneğinden dolayı ailesinin kendisine güvendiğini belirten Yusuf, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerim ve aileme söz vermiştim. Sözümü tuttum ve Türkiye birincisi oldum. Bundan dolayı çok mutluyum. Yarışmalara gitmeden önce herkesin bana güvendiğini gördüm. Güvenlerini boşa çıkarmadan tüm rakipleri yenip memleketime gururla döndüm. Hedefim beden eğitimi öğretmeni olmak ve milli takıma girmek. Öğretmenlerimin sayesinde buralara kadar geldim. Ben de başka öğrencileri yetiştirmek istiyorum."

"Yusuf'un başarısı okuldaki öğrencileri spora yönlendirdi"

Beden eğitimi öğretmeni Hatip Bulut ise öğrencilerin spor kapasitesini geliştirmek için çalışma yürüttüğünü belirtti.

Öğrencisi Yusuf'u spora kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Hatip Bulut, şöyle konuştu:

"Teneffüslerde öğrencilerle masa tenisi oynarken Yusuf'un sürekli bizi izlediğini gördüm. Masa tenisine yeteneğinin olduğunu fark ettiğimizde üstüne biraz daha düştük. Özel bir öğrenci olduğu için ilk başlarda oyuna adapte olmada zorluk yaşadık. Sağ ayağında kısalma problemi olduğu için hareketlere yetişmekte sorun yaşıyordu. Türkiye şampiyonası için 3 ay süremiz kalmıştı. Biz de her gün sıkı antrenmanlar yapmaya başladık. Dar bir zaman diliminde güzel sonuçlar aldık."

Antrenmanları okul koridorunda yaptıklarını belirten Hatip Bulut, "Öğrencimiz, özel durumundan dolayı kendini birçok şeyden soyutlamıştı, masa tenisi oynamaya başlayınca sosyalleşti. Okul sporları müsabakaları kapsamında kent genelinde derece aldık. Daha sonra Karabük'te düzenlenen Türkiye şampiyonasına katıldık.

Öğrencimizin azmi sayesinde birincilikte okulumuza döndük. Yeteneğinin sürdürülebilir olması için öğrencimizi kulübe yönlendirdik. Hedefleri doğrultusunda kendini daha da geliştirebilirse dünya ve Avrupa şampiyonu olabilir. Yusuf'un başarısı okuldaki öğrencileri spora yönlendirdi." ifadelerini kullandı.