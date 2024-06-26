Enes Ünal, Türkiye Milli Takımı'nın EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı. Dünkü antrenmanda aldığı darbe sonucu sol ayak başparmağında kırık tespit edildi ve sakatlandı.

Bu nedenle maç kadrosunda yer alamadı. Türkiye'nin Çekya ile oynadığı son maçta ilk 11 başlayan forvet oyuncusu Cenk Tosun oldu.

Enes Ünal, Türkiye Milli Takımı'na büyük katkı sağlayan bir oyuncuydu. Ancak sakatlığı nedeniyle EURO 2024 kadrosuna dahil edilemedi. Cenk Tosun, onun yerine 11'de görev yaptı.

Enes Ünal'ın sakatlığı, Türkiye Milli Takımı için önemli bir kayıp oldu. Ünal, takımın önemli parçalarından biriydi ve forvet hattında önemli katkılar sağlıyordu. Ancak bu sakatlık nedeniyle EURO 2024 yolculuğuna devam edemedi.