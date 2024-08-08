Enes Halifekan’ın gizemli kimliği ve şifreli tweetleri, sosyal medyada uzun süre tartışma konusu oldu. Ancak, Youtuber Başo’nun iddiaları, bu gizemli kişinin kimliği hakkında çarpıcı detayları gün yüzüne çıkardı!

Enes Halifekan, Twitter’daki (@cennet_dunya) paylaşımlarıyla gündemde. Özellikle darbe girişimi, doğal afetler ve spor olaylarıyla ilgili yaptığı tahminlerle dikkat çekti. Ancak, bu paylaşımların ardında yatan gerçek kimlik ve motive her zaman merak konusu oldu.

Son zamanlarda, Youtuber Başo’nun açıklamaları, Enes Halifekan’ın kimliğine dair bazı çarpıcı iddialar ortaya koydu. Başo’nun öne sürdüğüne göre, Enes Halifekan aslında İTÜ’lü Samet Öztürk’tür. Peki, Başo bu sonuca nasıl ulaştı?

İşte Başo’nun Çarpıcı İddiaları:

Samet Öztürk’ün İlişkisi: Başo, Samet Öztürk’ün İTÜ’de eğitim gördüğünü ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Enes Halifekan’ın kimliğini örtbas etmeye çalıştığını öne sürdü. Geçmiş Paylaşımlar: Enes Halifekan’ın yaptığı bazı tahminler ve paylaşımlar, Başo tarafından Samet Öztürk ile ilişkilendirildi. Özellikle, geçmişte yapılan bazı tahminlerin ve şifreli paylaşımların, Öztürk’ün çalışmalarıyla örtüştüğü iddia ediliyor. Karmaşık Bağlantılar: Başo, Samet Öztürk’ün Twitter’daki @cennet_dunya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımların, çeşitli olaylarla ilgili kehanetlerde bulunduğunu ve bu paylaşımların gerçekte kimliği gizlemek amacıyla yapıldığını ileri sürdü.

Enes Halifekan Kimdir?

Enes Halifekan, sosyal medyada çeşitli olaylar ve tahminlerle gündeme gelen gizemli bir hesap olarak tanınıyor. Ancak, Youtuber Başo’nun ortaya koyduğu bu yeni bilgiler, Halifekan’ın kimliğine dair farklı bir perspektif sunuyor.

Başo’nun iddialarına göre, Enes Halifekan, Samet Öztürk olarak tanınan ve İTÜ’de eğitim gören bir öğrenci. Başo’nun bu açıklamaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve Enes Halifekan’ın gerçek kimliği hakkındaki tartışmaları alevlendirdi.

Youtuber Başo Kimdir?

2021 yılında YouTube’a katılan Başo, suç, internet gizemleri ve internet kültürü üzerine yaptığı araştırmalarla tanınıyor. Başo’nun 387 bin abonesi bulunuyor ve genellikle belgesel tarzı videolar üretmekte.

Bu çarpıcı iddiaların ışığında, Enes Halifekan’ın kimliği hakkındaki gerçekler yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Detaylar ve gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin!