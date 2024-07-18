Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri'ni açıkladı ve üniversite mezunlarının iş bulma ve kazançlarıyla ilgili çarpıcı veriler ortaya koydu.

TÜİK'in yeni raporuna göre, Türkiye'de lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı geçen yıla göre %0,5 artarak %75,6'ya yükseldi.

Ön lisans mezunlarının ise kayıtlı istihdam oranı %67,7 olarak kaydedildi, bir önceki yıla göre hafif bir artış gösterdi.

En çok istihdam sağlanan lisans bölümleri

Rapora göre, lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip olan bölüm %96,2 ile özel eğitim öğretmenliği oldu.

Bu bölümü, %95,3 ile tıp, %93,9 ile dil ve konuşma terapisi, %93,2 ile elektrik öğretmenliği ve %92,4 ile ebelik izledi.

Sağlık ve refah alanı, %87,4'lük bir kayıtlı istihdam oranıyla lisans seviyesinde en yüksek istihdam sağlayan alan olarak öne çıktı. Onu %83,7 ile mühendislik, imalat ve inşaat, %79,8 ile eğitim, %79,6 ile bilişim ve iletişim teknolojileri ve %74,8 ile iş, yönetim ve hukuk alanları takip etti.

En çok istihdam sağlanan ön lisans bölümleri

En yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip ön lisans bölümü ise %92,1 ile polis meslek eğitimi, ön lisans düzeyindeki en yüksek istihdam oranına sahip oldu.

Bu bölümü, sırasıyla %88,7 ile elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı, %86,1 ile endüstriyel kalıpçılık, %85,5 ile metalurji ve %84,7 ile avcılık ve yaban hayatı takip etti.

Ön lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip alanlar arasında %77,3 ile mühendislik, imalat ve inşaat, %71,7 ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik, %71,0 ile hizmetler, %70,4 ile bilişim ve iletişim teknolojileri ve %69,6 ile tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik yer aldı.

İş bulma süreleri

TÜİK'in son verilerine göre, 2023 yılında lisans mezunlarının ortalama ilk iş bulma süresi bir önceki yıla göre azalarak 14,4 ay olarak kaydedildi.

Ön lisans mezunlarında ise bu süre 2022'de 16,8 ay iken, 2023'te 15,9 ay olarak hesaplandı.

İlk iş bulma süresinin en kısa olduğu lisans bölümleri arasında dikkat çekenler ise dil ve konuşma terapisi (2,3 ay), tıp (4,2 ay), özel eğitim öğretmenliği (4,2 ay), eczacılık (5,5 ay) ve ebelik (7,3 ay) oldu.