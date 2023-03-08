AK Parti'nin yeni Van İl Başkanı olan Emre Güray kimdir? Emre Güray kaç yaşında ve nereli?

1983’de Van'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Van’da tamamladı. Lisans derecesini 2005 yılında Kocatepe Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü’nden aldıktan sonra 2006 – 2019 sahibi olduğu Güray Mühendislik Firmasında Harita Mühendisliği yaptı. 2019 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde “Büyük Ölçekli Mekansal Planlama ve Kentsel Tasarım Aracı Olarak İnsansız Hava Araçları ile Fotogrametrik Çözüm Araştırması Örneği” başlıklı tezi ile Yüksek Lisansı tamamlamıştır. Afrika’ da Hartum Üniversitesinde kısa bir dönem İnsanız Hava Araçları ve Coğrafi Bilgi Sistemleri entegrasyonu ile harita üretimi konusunda araştırmalarda bulunmuştur. 2006 - 2019 yılları arasında bir çok ulusal ve uluslararası konferansta Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Erişilebilirlik analizleri hakkında makaleler yayınlamıştır. Aynı zamanda İmar uygulamaları, kamulaştırma, coğrafi bilgi sistemleri, insansız hava araçları, Halihazır harita üretimi, vb. birçok yapım ve uygulama projesinde danışmanlık yapmıştır. Güray AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı olarak da görev yapmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.