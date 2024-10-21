Dilekçe Zamanlaması Hakkında Kafa Karışıklığı

2025 yılında emekli aylıklarında oluşacak düşüşten etkilenmemek için dilekçenin kasımda verilmesi gerektiği yönündeki söylentiler, sıkça gündeme geliyor. Ancak, uzmanlar bu konuda net bir cevap vererek, dilekçenin kasımda verilmesinin gereksiz olduğunu vurguluyor.Orta Vadeli Program’daki (OVP) enflasyon tahminleri doğrultusunda, 2024 yılında emeklilik dilekçesi verenler ile 2025 yılında dilekçe verenler arasında %32 oranında bir maaş farkı oluşabileceği öngörülüyor. Eğer 2024 yılı enflasyonu %45 oranında gerçekleşirse, bu fark %30,3’e düşecek; dolayısıyla, emeklilik dilekçesinin zamanlaması, emekli aylıklarının belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor.

Hangi Tarihlerde Dilekçe Vermeli?

SSK ve BAĞ-KUR’luların 2024 yılı avantajından yararlanabilmesi için en geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar dilekçe vermeleri gerekiyor; kamu işçileri ise en geç 14 Ocak 2025 tarihine kadar başvuruda bulunmalı. Ayrıca, Emekli Sandığı’na tabi olanlar, 14 Ekim 2008 tarihinden önce memurluğa başlayanlar düşüşten etkilenmeyecekler.