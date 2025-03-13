TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin 4 bin lira olmasını da içeren 'Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşüldüğü komisyonda, CHP milletvekilleri kanun teklifinin öngördüğü zam miktarına tepki gösterdi. CHP'li vekiller, 'İkramiye değil sadaka', 'Emeklinin hakkı fitre değil', 'Zam 1000 TL, bozdur bozdur harca' yazılı dövizleri komisyona getirirken, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da içerisinde gıda ürünleri bulunan alışveriş sepetiyle yer aldı.

Ağbaba, "Bizi dinlemiyorsanız, Diyanet İşleri Başkanını dinleyin. Diyanet İşleri Başkanı, 'Emekliye fitre verin' diyor. Emekliyi getirdiğiniz durum bu. Sayın Başkan; muhtemelen babanız emekli, ona bir sorun, babanız vallahi size kızar. Demez mi; 'Mehmet Muş oğlum, bu parayı bana nasıl layık gördün.' Hüseyin Bey'in babası ile annesine de soralım, muhtemelen onlar da emekli. Kanun teklifi sahipleri pazara çıksa, vallahi teyzeler onları terlikle kovalar. Dolduruşa gelmiyorlar ama bir çıksınlar pazara teyzeler, amcalar ne yapıyor? Emekli gece yarısı pazardan, çöpten sebzeyi ve meyveyi alıyor" ifadelerini kullandı.

'İDARİ PARA CEZALARI ARTIRILIYOR'

CHP'li vekillerin tepkilerinin ardından Komisyon Başkanı Mehmet Muş, toplantıyı açtı ve kanun teklifi üzerinde ilk imza sahibi AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy'a söz verdi. Altınsoy, teklif ile kamu zararının, haksız kazanç ile rekabetin engellenmesi, Türkiye Varlık Fonu'na ilişkin denetimlerin artırılması, kaynak israfının önüne geçilmesi ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği iptal kararları doğrultusunda doğan hukuki boşluğun doldurulmasının amaçlandığını söyledi. Altınsoy, 'Karayolu Taşıma Kanunu'nda da düzenleme öngörüldüğünü belirterek, "Yetki belgesiz taşımacılığa yönelik idari para cezalarında alt ve üst sınırlar düzenlenmekte ve belirli süreler içerisinde tekrarı halinde cezaların artırımlı olarak uygulanacağı öngörülmektedir.

Verilen cezalar, faaliyet alanı ve ihlal durumuna göre orantılı, caydırıcı ve etkin hale getirilmektedir. Ayrıca, yabancı plakalı taşıtların uluslararası taşımalarda yaptığı ihlallere kademeli idari para cezaları uygulanarak, suistimallerin önlenmesi ve caydırıcılığın artırılması amacıyla düzenleme yapılmaktadır. Diğer taraftan, ülkemiz ihracatındaki artış ve bölgemizde yaşanan son gelişmeler sonrasında, yabancı plakalı taşıtlar ile ülkemize veya ülkemiz üzerinden transit olarak yapılan taşıma sayılarında önemli artış yaşanmıştır. Kanun kapsamında yabancı plakalı taşıtlara yönelik geçiş ücretlerine ilişkin hüküm bulunmakla birlikte, kabotaj cezası dışında yabancı plakalı taşıtlarca ülkemizdeki uluslararası taşıma faaliyetlerinde yapılan ihlallere yönelik idari para cezasına ilişkin hüküm bulunmamaktadır" diye konuştu.

'BAYRAM İKRAMİYESİ 4 BİN TL'YE YÜKSELTİLİYOR'

'Petrol Piyasası Kanunu'nda düzenleme yapıldığını aktaran Altınsoy, vergi incelemesine tabi tutulan tesislerin lisans devir sürecinin en fazla 1 yıl ile sınırlandırılacağını vurguladı. Altınsoy, "Teklifimiz ile Cumhurbaşkanı iken bu görevinden herhangi bir nedenle ayrılanlara, istekleri üzerine, ödenmekte olan yaşlılık aylığı ile ilgili düzenleme yapılıyor. Buna göre; halihazırda bu amaçla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na yapılan yaşlılık aylığının yüzde 5 artırımlı tutarı esas alınmak üzere yeniden düzenlenmektedir. Yine teklifimiz ile 5510 sayılı kanunun ek 18'inci maddesi uyarınca kurumca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 3 bin TL tutarında ödenen bayram ikramiyesi 4 bin TL'ye yükseltiliyor" dedi.

'CEZA TAHSİL EDİLMEDEN ÇIKIŞLARINA İZİN VERİLMEYECEK'

Altınsoy, kanun teklifi ile yabancı plakalı araçların otoyol geçiş ücreti ve idari para cezasını, gümrük kapılarında ödemek şartıyla ülkeyi terk edebileceklerini vurgulayarak, "Bahse konu geçiş ücretleri ve varsa idari para cezaları tahsil edilmeden yurt dışına çıkışlarına izin verilmemektedir. Ancak kanunlar çerçevesinde işletme hakkı verilen veya devredilen otoyollardan geçiş yapan yabancı plakalı ödeme yapmayan bu araçların otoyoldan çıkmasını engelleyen bir hüküm bulunmamaktadır.

Yapılan düzenlemeyle, yabancı plakalı araçların özel şirketler tarafından işletilen otoyollardan ödemesiz geçiş yapmaları halinde ülkeyi terk etmeden önce gümrüklerde geçiş ücreti ve varsa cezaların tahsil edilmesiyle, bahsedilen haksız rekabet halinin ortadan kaldırılması ve ilerleyen süreçte ödemesiz geçiş yapan yabancı plakalı araç sayısının asgari düzeye indirilmesi amaçlanmaktadır" dedi.

Altınsoy ayrıca, doğum yardım sisteminin değiştirildiğini ve vatandaşlara ödenen yardım tutarlarının, çocuk sayısıyla orantılı teşvik edici bir hale getirilmesinin hedeflendiğini ekledi.