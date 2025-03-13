Bakan Işıkhan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 2024 yılı ve 2025 yılı ocak-şubat ayları dahil toplamda 250 adet sağlık denetimi yapıldığını, 1231 sağlık hizmet sunucusunun incelemeye alındığını ifade etti. Işıkhan, denetim sonucunda; 88 hastane, 6 tıp merkezi, 1121 eczane ve 16 diğer sağlık tesisine toplamda 988 milyon 334 bin 791 TL tutarında ceza uyguladıklarını kaydetti. Işıkhan ayrıca 19 sağlık hizmet sunucusunun ödemesinin durdurulduğunu belirterek, 14 bin 968 kişinin hak etmediği halde sağlık hizmetlerinden usulsüz yararlandığının tespit edildiğini ifade etti.

Kaynak: DHA