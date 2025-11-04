Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen çalışmalarda bir yandan yol yapım faaliyetleri devam edilirken, diğer yandan Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından yasal süreci tamamlanan yapıların yıkımı gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda ekipler, İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) yanında, yol güzergâhında kalan bir yapının daha yıkımını tamamladı. İş makinesi yardımıyla kısa sürede gerçekleştirilen yıkımın ardından metruk yapının enkazı da belediye ekiplerince kaldırıldı.

Kent trafiğini önemli ölçüde rahatlatması beklenen alternatif güzergâhlardan biri olan Elmalık Yolu, Edremit ilçesi Elmalık Mahallesi’ndeki Sevgi Evleri’nden başlayarak İŞGEM yerleşkesine kadar uzanıyor. Proje tamamlandığında yol, hem İpekyolu Caddesi’ne alternatif oluşturacak hem de Çevre Yolu’na bağlantı sağlayacak.

11 kilometre uzunluğundaki yolun yıl sonuna kadar tamamlanarak trafiğe açılması planlanıyor.