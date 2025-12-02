Ulaştırma ve Altyapı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile İçişleri bakanlıklarınca hazırlanan "Elektrikli Skuter Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeyle, paylaşımlı elektrikli skuter işletmeciliğinde güvenlik ve denetim standartları yeniden belirlendi.

Skuterlerin seri/plaka/ID ve konum bilgilerinin U-Net'e işlenmesi zorunluluğu detaylandırıldı. Düzenlemeyle bu bilgiler belediyeler, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile paylaşılacak.

Sürüş başladığı andan itibaren konum bilgileri 3 dakikalık periyotlarla sisteme işlenecek. Sürüş bittiğinde en geç 10 dakika içinde son konum bildirilecek. Sürüş dışı taşımalarda her konum değişikliği ayrıca iletilecek.

Sürücü, girilmesi yasak bir bölgeye yaklaştığında direksiyondaki cihazla sesli olarak uyarılacak.

Skuterlerle UKOME ile il ve ilçe trafik komisyonlarınca belirlenecek bölgelere girilemeyecek. Bu alanlara ilişkin coğrafi çitleme verileri skuterlerin yazılımına yüklenerek U-Net üzerinden sisteme işlenecek. Bu bölgelere yaklaşılması halinde sistem sürücüyü sesli olarak uyaracak.

Yasak bölgeye girilmesi durumunda ise sürücünün bölgeden çıkabilmesi için e-skuterin hızı kademeli olarak saatte 6 kilometreye düşürülecek.

Yetki belgesi sahipleri, sürüş esnasında e-skuterden devrilme uyarısı alınması halinde, sürücü ile cep telefonu üzerinden irtibat sağlanıp herhangi bir acil durum olup olmadığının tespit edilmesine ve kaza durumunda bunun kaza verisi olarak kayıt altına alınmasına yönelik gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.

Mobil uygulamalarda şeffaflık artırılacak. Kullanıcılar sürüş öncesi şarj yüzdesini, tahmini menzili, karbon ayak izini ve anlık ücreti görebilecek. İşletmeciler şarjı yüzde 20'nin altındaki araçları kullanıma sunamayacak.

Filolardaki en az yüzde 30'unun yerli üretim (TSE belgeli) olması şartının yürürlük tarihi ise 1 Temmuz 2026'ya ertelendi.